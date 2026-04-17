Lula defiende la soberanía energética de Brasil: "Nadie será el dueño de nuestra riqueza"

"Queremos construir alianzas con quien quiera trabajar con nosotros, con quien quiera ayudarnos, compartir tecnología. Estaremos de brazos abiertos, pero nadie, salvo Brasil, será el dueño de nuestra riqueza mineral", dijo junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al término de la primera cumbre España-Brasil, celebrada en Barcelona.

El líder brasileño destacó que no van a repetir los errores del pasado.

"Brasil ya dejó pasar el ciclo del oro, en el que muchos países se enriquecieron, pero Brasil siguió pobre. América Latina ya dejó pasar el ciclo del oro, de la plata, de los minerales, del hierro, de la madera. No podemos ahora permitir que la riqueza que la naturaleza nos dio no nos permita enriquecernos", destacó en esa comparecencia conjunta.

Lula dejó claro que, aunque está dispuesto a llegar a acuerdos "con todos los países" en materia de minerales críticos, "el proyecto de transformación se dará en Brasil": "No vamos a repetir con los minerales críticos de la tierra lo que pasó con el hierro y la bauxita".

Este mismo mes el presidente brasileño había afirmado que el senador ultraderechista y candidato a las elecciones presidenciales Flávio Bolsonaro "quiere vender Brasil" a Estados Unidos, al cuestionar los acuerdos que involucran la explotación de tierras raras por parte de empresas extranjeras.

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Flavio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), quien lo nombró su sucesor político tras ser condenado a 27 años de prisión por golpismo, había señalado en un evento en Washington que Brasil era la solución para que Estados Unidos dejara de depender de China en esa materia, especialmente en tierras raras.

Lula destacó que Brasil va a asumir la responsabilidad de sus riquezas: "Si no se aprovecha de esta fase de la revolución energética por la cual tanto lucha el mundo, y si no se aprovecha de sus tierras raras y de sus minerales críticos, vamos a tirar a la basura una oportunidad", advirtió.

Su conferencia de prensa clausuró una cumbre que comenzó con honores militares.

Lula y Sánchez están en el origen de las tres citas internacionales que se desarrollarán este viernes y sábado en Barcelona, ya que además de esta cumbre bilateral habrá otra también de carácter institucional denominada "En defensa de la democracia" y un foro progresista en el que entre sus 3.000 participantes estarán los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y México, Claudia Sheinbaum.