Tribunal de EE.UU. autoriza que se reanuden las obras del salón de baile de la Casa Blanca

El panel de tres jueces suspendió la orden emitida el jueves por el magistrado Richard León, que impedía la construcción del salón de baile, que se prevé que cueste 400 millones de dólares.

Hace un mes, el juez resolvió que la construcción del salón de baile debía pararse, excepto en los casos en que fuera "necesario para garantizar la seguridad" de la Casa Blanca y del presidente, y esta semana aclaró que solo las construcciones subterráneas como búnkeres, refugios antibombas, instalaciones militares y centros médicos tienen esa naturaleza.

Pero el tribunal de apelaciones suspendió su decisión para examinar el caso con mayor detenimiento, y programó la siguiente audiencia para el 5 de junio.

Trump criticó el pasado jueves que el juez León se estaba extralimitando en sus funciones y "generando un enorme perjuicio" a Estados Unidos.

La obra del salón de baile se ha transformado en uno de los ejes del mandato del republicano, que insiste en cada oportunidad que tiene en el legado que intenta dejar para Estados Unidos y en la importancia de esta construcción.

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La construcción del nuevo salón, diseñado para acoger entre 650 y 1.000 invitados para cenas y eventos de Estado, empezó con un costo de unos 200 millones de dólares, pero ha ido subiendo en las revisiones de diseño hasta alrededor de 400 millones.