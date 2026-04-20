El presidente del Líbano explica por qué aceptaron negociar con Israel

Israel y Líbano iniciaron diálogos directos la semana, con mediación de Estados Unidos, para intentar poner fin a décadas de hostilidades por los combates entre la facción libanesa proiraní Hezbolá y el ejército israelí.

Hezbolá es un partido político, oficialmente constituido en el Líbano, pero para órganos de seguridad de Occidente cuenta con un brazo paramilitar que reivindica la lucha armada en Medio Oriente.

Fue declarado como grupo terrorista por varios países, entre ellos Estados Unidos y Paraguay.

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Negociaciones directas

El presidente libanés, Joseph Aoun declaró que las negociaciones directas con Israel tienen como objetivo poner fin a las hostilidades y a la ocupación israelí en el sur del Líbano, reportó AFP.

“La decisión de negociar tiene como objetivo detener las hostilidades, poner fin a la ocupación israelí de las regiones del sur y desplegar al ejército (libanés) hasta las fronteras del sur internacionalmente reconocidas” con Israel, afirmó Aoun en un comunicado.

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También comunicó que el exembajador de Líbano en Washington Simon Karam presidirá la delegación libanesa en las próximas negociaciones, y añadió que estas son “independientes” de otras conversaciones en curso. Se refiere al diálogo entre Irán y Estados Unidos.

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“Detener las hostilidades”

El mandatario precisó que el objetivo de estas conversaciones es “detener las hostilidades, poner fin a la ocupación israelí de las zonas meridionales y desplegar al Ejército libanés en la frontera sur internacionalmente reconocida”, informó EFE.

Indicó que, durante una conversación con el presidente estadounidense, Donald Trump, éste expresó “su plena comprensión y disposición” ante las demandas de Beirut e intervino ante Israel para lograr un alto el fuego y preparar el inicio de un proceso negociador.

“Estas negociaciones pondrán fin a la situación anómala y restablecerán la autoridad y la soberanía del Estado libanés sobre todo su territorio, especialmente el sur”, subrayó Aoun, quién pidió “el más amplio apoyo nacional” para que el equipo negociador libanés.

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“Elegí la negociación”

Por último, según la agencia EFE, destacó que estas conversaciones son “independientes de cualquier otra”, y que el Líbano se enfrenta a dos opciones claras: “o la continuación de la guerra, con sus graves repercusiones humanitarias, sociales, económicas y soberanas, o las negociaciones para ponerle fin y lograr una estabilidad sostenible”.

“Yo elegí la negociación con la esperanza de que podamos salvar al Líbano”, concluyó.