Israel y Líbano acuerdan tregua temporal y se espera una cumbre en EE.UU.

Israel y Líbano no mantienen relaciones diplomáticas directas, por lo que estas conversaciones sobre el desarme de la facción chií libanesa se enmarcan como inusual.

El desarme de la facción chií libanesa y proiraní Hezbolá es el punto central de las negociaciones directas entre Israel y Líbano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días que comenzará este jueves y que está intentando organizar la primera reunión de la historia entre los líderes de ambos, reportó AFP.

Trump afirmó que la tregua se produce tras unas conversaciones “excelentes” con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés Joseph Aoun, dos días después de que Israel y Líbano celebraran conversaciones de paz en Washington.

Netanyahu y Aoun

“Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un ALTO EL FUEGO de 10 días a las 5H00 P.M.” hora del este (21:00 GMT/18:00 de Paraguay), escribió Trump en su red social Truth Social.

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Señaló también que había instruido al vicepresidente James D. Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y al máximo jefe militar estadounidense, Dan Caine, para que trabajaran con ambos países “a fin de lograr una paz duradera”.

“Ha sido un honor para mí haber resuelto nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima; ¡así que, MANOS A LA OBRA!”, exclamó el mandatario, quien el pasado 28 de febrero lanzó la ofensiva contra Irán en colaboración con Israel.

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Posteriormente el 2 de marzo, Hezbolá arrastró al Líbano hacia el conflicto bélico en Oriente Medio, disparando cohetes contra Israel en apoyo a su aliado iraní, agregó AFP.

Los ataques israelíes contra Líbano han cobrado la vida de más de 2.000 personas y han provocado el desplazamiento de más de un millón. Las fuerzas terrestres israelíes invadieron además el sur del país.

Hezbolá acatará cese el fuego

El anuncio de la tregua se produce en medio de los esfuerzos de Washington por un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio.

Teherán ha insistido en que un alto el fuego en Líbano debe formar parte de cualquier acuerdo.

El diputado de Hezbolá Ibrahim al Musawi dijo a la AFP que su grupo respetará el alto al fuego si Israel deja de atacar al movimiento proiraní.

“Nosotros, en Hezbolá, adheriremos cautelosamente al alto al fuego a condición de que sea una interrupción total de las hostilidades contra nosotros y de que Israel no lo aproveche para llevar a cabo asesinatos”, dijo.

Las reacciones a la tregua

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, afirmó que “acoge con satisfacción” el anuncio del presidente Trump.

Salam declaró que celebra el cese de hostilidades y afirmó que es “una demanda clave” que Líbano buscó desde el primer día de la guerra entre Hezbolá e Israel.

El ejército libanés afirmó más temprano que los ataques israelíes que destruyeron el puente de Qasmiyeh sobre el río Litani, en el sur de Líbano, aislaron la zona del resto del país.

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El ejército israelí volvió a pedir el jueves a los civiles evacuar toda la zona del sur de Líbano hasta el río Zahrani, a unos 40 kilómetros al norte de la frontera.

El jefe del ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, dijo ayer haber ordenado que una zona de unos 30 kilómetros desde la frontera sur de Líbano hasta el río Litani fuera convertida en una “zona de exterminio” del grupo proiraní Hezbolá.