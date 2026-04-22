Israel pide a Líbano trabajar “juntos” contra Hezbolá

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, instó al gobierno libanés a colaborar con Israel para hacer frente al movimiento islamista proiraní Hezbolá, antes de que se reanuden las conversaciones entre ambos países en Washington.

“Mañana se reanudarán en Washington DC las conversaciones directas entre Israel y Líbano. Hago un llamamiento al gobierno del Líbano: trabajemos juntos contra el Estado terrorista que Hezbolá ha construido en vuestro territorio”, dijo Gideon Saar en un discurso ante diplomáticos durante un acto conmemorativo del 78º aniversario de la independencia de Israel.

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“Esta cooperación es necesaria para ustedes incluso más que para nosotros. Requiere claridad moral y el valor de asumir riesgos. Pero no hay una alternativa real para garantizar un futuro de paz para ustedes y para nosotros” , agregó.

Otro frente

Israel y Líbano, que no mantienen relaciones diplomáticas, celebrarán nuevas conversaciones en Washington mañana jueves, informó a la AFP un funcionario del Departamento de Estado.

Líbano se convirtió en el otro gran frente de la guerra en Oriente Medio desde que Hezbolá lo arrastró al conflicto el 2 de marzo con el lanzamiento de cohetes contra Israel en apoyo a Irán.

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Más de 2.400 personas han muerto en bombardeos israelíes en ese país.

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Tregua y bombardeos

A pesar de la tregua que entró en vigor el pasado viernes, los soldados israelíes siguen activos en el sur de Líbano, y el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó la semana pasada que emplearían “toda la fuerza” si se vieran amenazados.

Esta mañana, el ejército israelí informó de que sus tropas mataron a dos “terroristas que violaron los acuerdos de alto el fuego” en la zona de Saluki, en el sur de Líbano, el día anterior.

Un ataque aéreo israelí también mató a una persona e hirió a otras dos en la región libanesa de Becá el miércoles, según la agencia estatal de noticias libanesa.