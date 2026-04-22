La RDC pide ayuda humanitaria a la OIM tras llegar 15 latinoamericanos deportados por EEUU

"El Gobierno de la RDC solicitó a la OIM que proporcionara asistencia humanitaria a 15 migrantes deportados por EE.UU. a la RDC el 17 de abril", señaló la organización en un comunicado remitido a EFE.

La OIM aseguró que, además de "ofrecer ayuda en función de las necesidades y evaluaciones específicas, también puede ofrecer asistencia para el retorno voluntario a aquellos migrantes que lo soliciten, de conformidad con su mandato y los marcos legales aplicables".

"La OIM no determina quien es trasladado, ni quien es admitido o autorizado a permanecer y no interviene en los acuerdos bilaterales, como el suscrito entre la RDC y los EE.UU.", puntualizó.

Así, la agencia se reservó el derecho de "limitar, rechazar o suspender su participación si no se pueden garantizar los estándares mínimos de protección" de las personas afectadas.

En este sentido, la organización destacó que "todos los retornos asistidos por la OIM son estrictamente voluntarios y se basan en el consentimiento libre, previo e informado de las personas afectadas".

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El Gobierno de la RDC confirmó la llegada al país el pasado viernes de un primer grupo de 15 migrantes, en el marco de su nuevo "mecanismo de acogida temporal de nacionales de terceros países" y cuya acogida se lleva a cabo con "financiación estadounidense".

El Ministerio de Comunicación congoleño indicó entonces que "este mecanismo tiene un carácter estrictamente transitorio, temporal y limitado en el tiempo" y que "no constituye ni un mecanismo de instalación duradera en el territorio nacional, ni una reubicación permanente”.

El Ejecutivo no aclaró la nacionalidad de los deportados, que pertenecen a un primer grupo de un total aproximado de 45 personas.

Sin embargo, el abogado y director ejecutivo del Instituto de Investigación en Derechos Humanos (IRDH), Maître Tshiswaka Masoka Hubert, confirmó a EFE que son de origen latinoamericano y señaló que, por el momento, "no hay un plan puesto en funcionamiento para que sean devueltos a sus países de origen".

La reanudación de vuelos de deportación desde EE.UU. a terceros países se activó después de que la Corte Suprema autorizara el pasado junio al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, a efectuar estas expulsiones, un triunfo para su política de mano dura contra la inmigración.

Desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha impulsado las expulsiones exprés y, a tal efecto, ha firmado acuerdos con países como la RDC, El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial.