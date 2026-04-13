Lobby en Cancillería: EE.UU. busca apurar cooperación en seguridad

Un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores señala que el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, recibió “en audiencia al encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter, en el marco del diálogo permanente entre ambos países”.

El reporte indica que “durante el encuentro, las autoridades realizaron un repaso de los principales puntos de la amplia agenda bilateral y de la alianza estratégica entre ambos países, abordando temas de interés común y evaluando el estado de las relaciones entre Paraguay y los Estados Unidos”.

El informe oficial refiere, además, que ambos representantes diplomáticos “conversaron sobre los próximos pasos para profundizar la cooperación económica y de seguridad entre los dos países”.

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Conforme a los datos, el Encargado de Negocios le agradeció al Canciller “la excelente colaboración entre Paraguay y los Estados Unidos bajo el liderazgo del Presidente Santiago Peña y recalcó la intención de seguir fortaleciendo la asociación bilateral”.

“La reunión permitió reafirmar el compromiso de ambos gobiernos de seguir profundizando los vínculos diplomáticos y la cooperación estratégica , en beneficio del desarrollo y el bienestar de sus respectivos pueblos”, consigna el comunicado de la Cancillería nacional.

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Desde del 15 de agosto de 2023, pero particularmente desde enero de 2025, Santiago Peña se acercó mucho a la administración Donald Trump, vínculo que materializó en la firma de varios acuerdos militares, de seguridad y de migración, principalmente.

SOFA

El 11 de marzo pasado, el presidente de la República, Paraguay, Santiago Peña, promulgó en Chile -donde asistió a la posesión de Jose Antonio Kast como presidente- y junto al Secretario de Estado Adjunto de EE.UU., Christopher Landau, el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, en inglés), que regula la presencia de personal militar estadounidense en Paraguay.

El documento, refrendado el pasado 15 de diciembre en Washington, concede a los militares y contratistas estadounidenses que se instalen en Paraguay una inmunidad y exenciones similares a las que establece la Convención de Viena de 1961, que regula las relaciones diplomáticas entre Estados.

Esto último ha generado el rechazo de la oposición, que alerta de una posible pérdida de soberanía del país suramericano.

“La soberanía no se pierde de golpe, se erosiona lentamente cada vez que un país acepta excepciones a su propia ley”, dijo en su momento el diputado opositor Raúl Benítez (independiente) si bien reconoció la necesidad de la cooperación internacional pero “sobre la base del respeto mutuo”.

En el ámbito regional, EE.UU. firmó también en 2023 un acuerdo SOFA con Ecuador así como con una cincuentena de naciones del mundo.

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Gobierno niega

En todo momento, el presidente Santiago Peña y el canciller Rubén Ramírez Lezcano, negaron que el documento implicase la entrega de la soberanía y la instalación de bases militares de EE.UU. El mandaario aseguró que los gobiernos de izquierda en la región son los debilitan los organismos de seguridad.

Acuerdo migratorio

El 20 de febrero pasado, Paraguay amplió el acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos, según informó la Cancillería nacional. El documento refiere que con esta cooperación los rechazados por EE.UU. “puedan ser reconducidos a sus países con la ayuda de Paraguay”, pero no aclara si se tratarían de deportados.

De acuerdo a los datos, Rubén Ramírez Lezcano firmó con Michael Kozak, de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, la ampliación del memorando de entendimiento o acuerdo migratorio y que “amplía la cooperación en materia migratoria entre ambos países y permite que migrantes que no son recibidos en los EE.UU. puedan ser reconducidos a sus países con la ayuda de Paraguay”.

El documento, sin embargo, no aclara si excluye a los deportados o son solo los que son rechazados en la sección de migraciones o control fronterizo en Estados Unidos. A diferencia, el acuerdo de agosto de 2025 especifica que se trata de solicitantes de asilo.

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En agosto de 2025, los gobiernos de Paraguay y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento que facilita a los solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en el país norteamericano presentar sus solicitudes en Paraguay. El documento diplomático, incluido en el programa conocido como “Tercer País Seguro” tuvo aplicación inmediata. Sin pasar por la aprobación del Congreso.

Conare, un “filtro”

De momento fuentes diplomáticas indicaron que la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare) de Paraguay actuaría como un “filtro” para determinar si permite o no el ingreso de extranjeros rechazados por Estados Unidos.

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Según el reporte del Ministerio de Exteriores, “esta iniciativa refuerza la cooperación de nuestro país con los EE.UU. y pretende ayudar en el proceso migratorio de la región facilitando la repatriación de migrantes a sus respectivos países o a un tercer país que consideren”.

Además, menciona que “este memorándum se complementa con el acuerdo firmado en agosto del año pasado entre la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare) de Paraguay y los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la cooperación en el análisis y tratamiento de solicitudes de protección".