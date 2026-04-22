Presentan en Moscú 'Cowgirl', una película que pone en valor la vida en el campo español

"Hemos hecho una presentación en el festival de Barcelona. Por eso no está Cristina (Fernández Pintado, la codirectora de la película). Nos hemos tenido que repartir", dijo Llorens a EFE en el marco del Festival Internacional de Cine de Moscú.

Llorens indicó que el rodaje con Fernández Pintado fue "muy equilibrado y con mucha fluidez", y ambos directores lograron en todo momento un consenso sobre todos sus pasos.

A finales del próximo mes la película estará también en el festival de Alicante y llegará a los cines en España el 22 de mayo, explicó.

El filme, protagonizado por Isabel Rocatti y Carlos Cuevas, narra la historia de Empar, una granjera de más de 60 años, que necesita que su última vaca, Tona, se quede preñada para poder mantener la granja.

La protagonista se ve involucrada en una serie de acontecimientos en su afán por conseguir ese objetivo y proteger la tranquilidad del animal, algo que le recomienda encarecidamente el veterinario de la zona.

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En su lucha, la vaquera se enfrenta a medio pueblo, pero también encuentra dos cómplices importantes, que le ayudan a finalizar con éxito la misión.

La vaca que hace de Tona se llama Canelita, contó Llorens en Moscú, donde le preguntaron sobre las dificultades a la hora de hacer un 'casting' en la granja.

Canelita también estaba preñada durante el rodaje, pero el parto, que al público moscovita le pareció muy natural en la cinta, fue escenificado, confesó el director, ya que no coincidía con el de la vaca protagonista.

Ya en la rueda de prensa oficial Llorens también defendió la importancia del campo, ya que "el mundo rural nos proporciona paisaje, biodiversidad y recursos que son esenciales para la vida".

"La gente que se queda en estos lugares, se convierte en la primera línea de defensa de la vida, se podría decir", aseguró.

Y los protagonistas de la cinta ponen precisamente en valor a estas personas "que de una forma ancestral continúan una vida que han aprendido de sus padres y sus abuelos".

En cuanto a la edad de los protagonistas, apuntó que la gente es cada vez más mayor en Occidente y es "una realidad que pasa".

Mientras la película recuerda al espectador que "la gente de más de 65 años tiene emociones, sentimientos, se enamora, desea, quiere compartir y quiere disfrutar".

"Creo que en eso está la oportunidad, en mirar algo en lo que cualquiera se puede reconocer", concluyó.

El Festival Internacional de Cine de Moscú, en cuyo concurso principal participan dos películas españolas y una coproducción mexicano-argentina, arrancó el 16 de abril y concluirá mañana, cuando se darán a conocer sus ganadores.

Este año por el premio principal del certamen compiten también filmes de Italia, Corea del Sur, China, la India, Irán, Mongolia y Rusia. En total, en la edición 48 del festival moscovita participan producciones de 43 países.

En 2025, la estatuilla de San Jorge de Oro se la llevó el largometraje indio 'The Elysian Field' y en 2024 ese honor recayó en la mexicana 'Vergüenza', de Miguel Salgado.