Apuesta de soldado por la caída de Maduro destapa otros casos de posible fraude

Gannon Ken Van Dyke, militar de 38 años, formó parte de la “planeación y ejecución” de la captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro como miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó que el militar fue acusado de usar información confidencial sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela en el sitio de predicciones Polymarket.

El militar enfrenta un cargo de fraude electrónico, un cargo de transacción monetaria ilícita y tres cargos de violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos. Si es condenado, enfrenta una sentencia de máximo 50 años en prisión.

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Varios casos

Pero el caso Van Dyke no sería el único. Tras conocerse este escándalo, la justicia estadounidense sospecha de la existencia de otros fraudes.

Según registros de la casa de apuestas PolyMarket, al menos seis cuentas que fueron creadas en enero pasado obtuvieron ganancias por unos US$ 1,2 millones.

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Estas cuentas apostaron que la administración de Donald Trump concretaría su operativo “Furia Épica” junto a Israel para atacar a Irán el 28 de febrero. Esta fecha comenzó el conflicto bélico en Oriente Medio.

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Información sensible

El Departamento de Justicia y la Fiscalía estadounidense aún no ordenaron arrestos con relación con esas apuestas.

“Nuestros hombres y mujeres uniformados reciben información clasificada para poder cumplir su misión (...) y tienen prohibido utilizar esta información altamente sensible para obtener beneficios económicos personales”, declaró el fiscal general interino Todd Blanche.

Desde el comienzo de su segundo mandato, congresistas demócratas acusan al presidente Trump y a su familia de tener conflictos de intereses.

El senador demócrata Bernie Sanders, uno de sus principales críticos, escribió en su cuenta de la red social X que ““La familia Trump ha ganado 4.000 millones de dólares gracias a la presidencia”.