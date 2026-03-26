Trump vaticina qué pasará con Maduro, que comparece en Nueva York

El exmandatario venezolano y líder chavista, Nicolás Maduro, fue capturado durante un operativo militar de Estados Unidos desplegado en Caracas el pasado 3 de enero. Desde entonces permanecía recluido en una cárcel de Brooklyn.

El ahijado político del expresidente y militar Hugo Chávez (fallecido en 2013) sumió a Venezuela en una prolongada crisis política y económica cuyas consecuencias impactaron en toda Latinoamérica.

Maduro gobernó su país con mano de hierro desde 2013 hasta enero de 2026, en complicidad de las Fuerzas Armadas y sometió a todos los poderes del Estado. Además, impuso censuras y persiguió a la oposición.

Vaticinio de Trump

El presidente Donald Trump declaró hoy que el derrocado presidente de Venezuela enfrentará “otros cargos” judiciales más adelante, reportó AFP.

“Ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Otros cargos serán presentados, como probablemente saben”, declaró antes de una reunión de su gabinete en la Casa Blanca.

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Narcoterrorismo

Maduro y su esposa, Cilia Flores comparecen por segunda vez ante el juez tras su captura en Caracas a inicios de enero.

Contra Maduro pesan cargos de conspiración por “narcoterrorismo”, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.

El expresidente venezolano se declaró en enero, cuando fue presentado por primera vez ante el juez, “prisionero de guerra”.

“Gran traficante de drogas”

Trump, que ordenó la captura y exfiltración de Maduro y su esposa en una operación militar en Caracas, expresó su confianza de que sea acusado también de haber “vaciado sus cárceles sobre nuestro país”.

“Espero que esa acusación sea presentada en algún momento, debería serlo”, comentó. “Era un gran traficante de drogas”, añadió.

“Asumo que tendrá un juicio justo. Pero me imagino que enfrentará otros juicios”, sostuvo el mandatario.