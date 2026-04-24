China rechaza “infundadas” acusaciones de la Casa Blanca sobre IA

La réplica se produce pocas horas después de que la startup china DeepSeek lanzara un nuevo y muy esperado modelo de IA, con costos “drásticamente reducidos”.

China rechazó hoy las acusaciones formuladas por la Casa Blanca de que entidades chinas estaban implicadas en esfuerzos a “escala industrial” para robar tecnología estadounidense de inteligencia artificial.

El jefe de ciencia y tecnología de la Casa Blanca, Michael Kratsios, publicó las acusaciones en X y también advirtió que Washington “tomará medidas para proteger la innovación estadounidense”.

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“Sin fundamento”

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, afirmó que “las afirmaciones de Estados Unidos carecen por completo de fundamento”.

“Es una difamación calumniosa contra los logros de la industria china de inteligencia artificial. China se opone firmemente a esto”, señaló.

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“Instamos a la parte estadounidense a respetar los hechos, abandonar los prejuicios, poner fin a la contención y la represión tecnológicas contra China y hacer más para facilitar el intercambio y la cooperación tecnológicos entre los dos países”, añadió Guo.

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La publicación de Kratsios acusó a “entidades extranjeras, principalmente en China”, de “destilación”, una práctica común en el desarrollo de la IA, utilizada a menudo por las empresas para crear versiones más baratas y pequeñas de sus propios modelos.