EE.UU. ratifica neutralidad sobre soberanía de islas Malvinas, tras filtración del Pentágono

“Nuestra posición sobre las islas (Malvinas) sigue siendo la neutralidad. Sabemos que hay una disputa entre Argentina y el Reino Unido debido a reclamos sobre su soberanía”, declaró el portavoz.

Estados Unidos reconoce “la administración de hecho” por parte de Reino Unido de ese archipiélago en el Atlántico sur, pero sin tomar posición sobre los reclamos de soberanía, agregó.

Este viernes, la agencia Reuters refirió que, según reportes del Pentágono, Estados Unidos podría revisar su posición sobre la soberanía de Malvinas, en represalia por la falta de apoyo del primer ministro británico, Keir Starmer, en la guerra de Medio Oriente.

También sugería que Estados Unidos había planteado suspender a España de la OTAN, en retaliación por su oposición a la guerra contra Irán.

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Argentina y Reino Unido se enfrentaron en una guerra por las islas Malvinas (Falklands, para los británicos) entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, que se saldó con el triunfo del Londres y un balance de 649 argentinos y 255 británicos muertos.

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El Reino Unido rechaza toda pretensión argentina y considera que los cerca de 3.600 habitantes del archipiélago deben tener derecho a la autodeterminación.

Con excepción del periodo de la guerra, Argentina reclama la soberanía de las islas por vías diplomáticas desde hace casi 200 años.