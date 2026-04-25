Meloni reivindica "el amor a la libertad" como único antídoto contra el totalitarismo

En un mensaje difundido con motivo del 25 de abril, la mandataria subrayó que el país recuerda la derrota de "la opresión fascista, que negó a los italianos la libertad y la democracia", y puso en valor los principios "esculpidos en la Constitución republicana".

"Hoy, en una época sacudida por guerras y amenazas cada vez más insidiosas a los sistemas democráticos, volvemos a reiterar que el amor por la libertad es el único verdadero antídoto contra cualquier forma de totalitarismo y autoritarismo. En Europa y en el mundo", añadió la mandataria.

La jornada institucional comenzó en Roma, donde el presidente de la República, Sergio Mattarella, depositó una corona de laurel ante la tumba del Soldado Desconocido en el Altar de la Patria, en la céntrica plaza Venecia, en homenaje a los caídos.

Al acto asistieron las principales autoridades del Estado, incluidos Meloni, el presidente de la Cámara de Diputados, Lorenzo Fontana; el ministro de Defensa, Guido Crosetto, y otros representantes civiles y militares.

Tras el acto, Mattarella se trasladó a San Severino Marche (centro de Italia), desde donde afirmó que el 25 de abril es "la fiesta de todos los italianos amantes de la libertad".

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El jefe del Estado subrayó que la conmemoración no responde a una "mera formalidad celebrativa" ni a una lectura ideológica, sino al reconocimiento del "amor a la patria" de militares, partisanos y civiles.

Por su parte, Crosetto agradeció a la generación que "devolvió la libertad con gran sacrificio" y advirtió de que ésta "nunca es un bien adquirido para siempre", en un mensaje difundido por su Ministerio.

Desde la oposición, la secretaria del Partido Democrático, Elly Schlein, intervino en Sant’Anna di Stazzema (norte), escenario de una histórica masacre nazi, para pedir que la jornada sirva para preguntarse cómo "honrar esta memoria" más allá de la conmemoración.

Este sábado el aniversario de la Liberación Nacional se celebra en Italia con actividades civiles y manifestaciones en las principales ciudades.

En la capital, se vivieron momentos de tensión durante la protesta, cuando algunos participantes con banderas ucranianas fueron increpados, calificados de "nazis" y expulsados de la marcha.

Mientras, en Milán (norte) grupos pro-Palestina abuchearon a la comunidad judía al grito de "asesinos" y "sionistas".