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30 de abril de 2026 a la - 11:55

Autobús cae al río Sena en París: cuatro personas rescatadas

El río Sena a su paso por la zona de Bercy, en París. (imagen ilustrativa)
El río Sena a su paso por la zona de Bercy, en París. (imagen ilustrativa)Edgar Sapiña

PARIS. Los parisinos se vieron sorprendidos hoy con un accidente que terminó con el rescate de cuatro personas que cayeron al río Sena. Las autoridades no proporcionaron detalles sobre el estado de las personas socorridas.

Las cuatro personas fueron rescatadas del río Sena, en París, después de que un autobús conducido por un aprendiz en prácticas chocara contra un vehículo estacionado antes de precipitarse al agua, informaron las autoridades.

El autobús circulaba por la localidad de Juvisy sur Orge, al sureste de París, cuando se salió de la carretera y cayó al Sena “en circunstancias que aún no están claras en esta etapa”, dijeron los fiscales.

“El conductor y otras tres personas estaban en el autobús”, añadieron. “Todos fueron rescatados”, indicaron, y agregaron que la policía abrió una investigación.

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Bus sumergido

El autobús quedó completamente sumergido bajo el agua cerca de un puente, y el coche estacionado contra el que chocó también terminó en el río, informó un periodista de AFP .

Varias embarcaciones de rescate, un dron y helicópteros fueron desplegados.

La diputada local Claire Lejeune dijo que el autobús estaba siendo conducido por un aprendiz bajo supervisión.