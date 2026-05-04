Segunda audiencia de Marco Rubio con el Papa: América Latina y la guerra en Oriente Medio, en la agenda

El secretario de Estado, Marco Rubio, estará por Roma esta semana y se estima que abordará junto al líder de la Iglesia Católica -también estadounidense- la situación en Medio Oriente y América Latina, informó el Departamento de Estado.

Según Vatican News, la audiencia tendrá lugar el jueves 7 de mayo, en el Palacio Apostólico del Vaticano, mismo espacio donde se había celebrado una reunión hace un año, con motivo de la misa por el inicio del ministerio petrino de León XIV. En aquella ocasió estuvo también el vicepresidente de Estados Unidos, James D. Vance.

El Vaticano había anunciado previamente que Rubio se reuniría en privado con el pontífice, y una fuente italiana dijo que también vería a autoridades de Italia. Ya había solicitado una reunión con la primera ministra Giorgia Meloni.

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En la agenda de Rubio

“El secretario Rubio se reunirá con los líderes de la Santa Sede para analizar la situación en Oriente Medio y los intereses mutuos en el Hemisferio Occidental (América Latina)”, señaló el Departamento de Estado.

“Las reuniones con sus homólogos italianos se centrarán en los intereses de seguridad compartidos y en la alineación estratégica”, añadió el texto.

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La visita de Rubio, un católico devoto que asiste regularmente a misa, se produce después de que Donald Trump formulara críticas contra el papa León XIV, el primer pontífice nacido en Estados Unidos.

Trump calificó al Papa, que hizo votos por la paz en Medio Oriente, de “DÉBIL en materia de delincuencia y terrible en política exterior”.

El Papa también se ha pronunciado en contra de la amplia ofensiva de Trump contra la inmigración.

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Cuba

El Vaticano desempeñó durante mucho tiempo un papel diplomático activo en Cuba, donde Rubio, un cubanoestadounidense, ha encabezado los esfuerzos de la administración Trump para aumentar la presión sobre el gobierno comunista.

Incluso antes de los ataques de Trump al León XIV, encuestas realizadas en marzo y abril mostraban un creciente rechazo a Trump entre los católicos estadounidenses.