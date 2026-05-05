Argentina registra 41 casos de hantavirus en 2026 y un aumento respecto a los últimos años

“A nivel nacional, la temporada 2025-2026 muestra una cantidad de casos que se ubica, durante casi todo el período analizado, por encima del umbral de brote, con un incremento sostenido de los casos acumulados a lo largo de la temporada”, indicó el Ministerio.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, Argentina registró en lo que va de esta temporada -comprendida entre julio pasado y junio de este año- 101 casos de los cuales 32 fallecieron, lo que marca una tasa de letalidad del 31,7 %, superior a la de temporadas previas.

A falta de dos meses para el final de la actual temporada, las cifras registradas representan un aumento significativo respecto a las anteriores, en las que se registraron cifras muy inferiores: 57 en la 2024-2025, 75 en la 2023-2024, 63 en la 2022-2023, 43 en la 2021-2022, 54 en la 2020-2021 y 83 en la 2019-2020.

Los números registrados en Argentina durante el último año lo ubican además como el país de la región con mayor cantidad de casos, según indicó un informe de la Organización Panamericana de la Salud publicado en diciembre pasado.

En 2026, la mayoría de los casos confirmados en el país suramericano se concentró en la zona centro, aunque también se identificaron focos significativos en el noroeste, noreste y en la región sur.

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En la región austral del país se detectaron casos en las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro, mientras que en Tierra del Fuego, desde donde zarpó el crucero el pasado 1 de abril, no hay registro de infectados hasta el momento.

Este martes, tras publicación del Boletín Epidemiológico, el Gobierno de Río Negro anunció la detección de un nuevo caso en la ciudad de Bariloche.

En los últimos meses, el Ministerio de Salud alertó sobre un agrupamiento de casos dentro de una familia en Cerro Centinela, en Chubut, donde tres convivientes contrajeron la cepa 'Andes', predominante en el sur del país y conocida por su capacidad de transmisión entre humanos.

La enfermedad se transmite principalmente por inhalación de partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores silvestres infectados.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo que Argentina abandonó en marzo pasado, indicaron en las últimas horas que las informaciones recabadas sobre el brote en el crucero sugieren que el contagio inicial ocurrió antes de que la o las personas infectadas abordaran el barco.

Una primera hipótesis apunta a que el punto inicial de contaminación fue en Argentina, donde se embarcaron personas que luego enfermarían, mientras que una segunda plantea que podrían haber contraído el virus en algunas de las remotas islas que visitaron durante las primeras semanas de viaje, incluidas Georgia del Sur, la isla Nightingale, Tristán da Cunha, Santa Elena y Ascensión, que tienen poblaciones importantes de roedores.

La OMS elevó este martes a siete el número de personas afectadas por el brote de hantavirus en el crucero, que se mantiene desde hace días frente a las costas de Cabo Verde. Entre los siete casos, dos ya confirmados en laboratorio, hay tres personas fallecidas.