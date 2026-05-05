El ministro de Exteriores israelí agradece al canciller Merz por su "amistad" con Israel

Según un mensaje publicado en sus redes, Saar agradeció a Merz durante el encuentro sus "claras declaraciones contra el antisemitismo y su compromiso para combatirlo", en el marco de una reunión que calificó como positiva.

El ministro israelí señaló además que ambos trataron los recientes ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos, y subrayó la "necesidad" de impedir que Irán obtenga armas nucleares.

"Quien ve cómo se comporta este régimen hacia sus vecinos entiende la necesidad de evitar que consiga armas nucleares", afirmó Saar, según la nota.

También está previsto que Saar se reúna durante esta visita diplomática con la presidenta del Bundestag (Parlamento federal de Alemania), Julia Klöckner; con el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, y con su homólogo alemán, Johann Wadephul.

El pasado 21 de abril, Italia y Alemania frenaron la posibilidad de cancelar el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea (UE) con Israel, negándose a imponer sanciones al gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por sus repetidas violaciones del derecho internacional en los territorios palestinos.