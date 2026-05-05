España pide evacuar a contagiados en Cabo Verde para que el crucero no pare en Canarias

"Se va a intentar que en Cabo Verde se evacúen los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo (hay uno identificado, y se evaluará si hay otros más)", según informó el departamento que dirige Mónica García.

En ese caso, añadió el Ministerio, "no habría motivo clínico para realizar (...) una escala en las Islas Canarias salvo que aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las Islas Canarias".

Si esto último ocurriera, "por el principio de prestación de socorro, estaría justificada la atención", especificó el Ministerio.

El Gobierno español no se había negado a asistir en las islas Canarias, situadas en el Atlántico, al crucero neerlandés que ha sufrido un brote de hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur, porque lo considera su obligación humanitaria, hay españoles a bordo y los hospitales de ese archipiélago "están preparados".

Casi al mismo tiempo que hacía estas declaraciones, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmaba desde Ginebra (Suiza) que planea que el crucero, con 147 personas a bordo y atracado en Cabo Verde, vaya a Canarias.

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"Trabajamos con las autoridades españolas, que acogerán al barco, así lo han comunicado: llevarán a cabo una investigación exhaustiva, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros que se encuentran a bordo", aseguró la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad español subrayó poco después que esta parada en territorio español se decidirá en función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco a su paso por Cabo Verde.

"En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud", aseguró el organismo en redes sociales.

La OMS ha elevado a siete las personas afectadas por este brote de hantavirus, un tipo de virus que suele transmitirse de las ratas a las personas por el contacto directo con los roedores o sus excrementos. Entre los siete casos, dos ya confirmados en laboratorio, están los de las tres personas que han fallecido.

La empresa que fleta el crucero, Oceanwide Expeditions, ha precisado que a bordo del MV Hondius hay ciudadanos de 23 nacionalidades, entre pasajeros y tripulantes. El grupo más numeroso es el de filipinos, con 38; seguido por los británicos, con 23; los estadounidenses, con 17; y los españoles, con 14.