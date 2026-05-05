Fujimori inicia recorridos por Perú para la segunda vuelta, con escrutinio aún sin acabar

Durante el último fin de semana, Fujimori realizó visitas a la costera región de Ica y a la andina región vecina de Ayacucho, mientras que este lunes viajó hasta la amazónica región de Ucayali, uno de los departamentos donde la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue la más votada en primera vuelta.

En la comunidad indígena de Roaboya, la candidata derechista dio un discurso centrado en sus propuestas de campaña, donde prometió impulsar un estado que atienda las necesidades básicas de la población, especialmente, en servicios como agua y alcantarillado, según un comunicado del partido fujimorista Fuerza Popular.

“Quiero ser presidenta de todos los peruanos, pero, sobre todo, de aquellos que se han sentido olvidados en los últimos años. Aquí hace falta servicios básicos, agua y alcantarillado para que nuestros hijos puedan crecer sanos. Este es un programa que vamos a implementar a nivel nacional".

También mencionó mejoras en servicios de salud, a través de la telemedicina, para lograr atenciones rápidas, oportunas y con especialistas médicos.

Asimismo, prometió apoyo a los agricultores con nuevas maquinarias para aumentar sus cultivos.

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La candidata presidencial también recordó que en el gobierno de su padre se construyeron 3.000 colegios a nivel nacional, por lo que para honrarlo apuntó a construir 2.000 más en su eventual gobierno.

Con el 98,02 % del escrutinio, Fujimori es la candidata más votada al obtener el 17,13 % de los votos válidos, lo que supone 2.819.295 papeletas; seguida en segundo lugar de Sánchez, con el 12,03 % y 1.980.230 sufragios, y en tercera posición por López Aliaga, con 11,88 % y 1.954.797 apoyos.

La segunda vuelta está programada para el próximo domingo 7 de junio, mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha rechazado alterar el calendario con una convocatoria de elecciones complementarias que no están contempladas en la norma, como pide López Aliaga para tratar de lograr los votos que le separan de Sánchez.