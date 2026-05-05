Huelga y bloqueos de choferes en rutas internacionales paralizan parcialmente Bolivia

"Es por la irresponsabilidad y el incumplimiento de todos los acuerdos que se han hecho", dijo a los medios el líder de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, quien destacó la participación en la protesta en la mayoría del territorio nacional.

Sin embargo, la protesta tuvo poco seguimiento en la pujante región oriental de Santa Cruz, fronteriza con Brasil y Paraguay, así como en las regiones amazónicas de Pando y Beni.

El dirigente señaló que el desabastecimiento de diésel es evidente en las largas filas de camiones y autobuses en las gasolineras y la "gasolina de mala calidad" sigue afectando a los vehículos sin que se cumpla hasta ahora con el resarcimiento por parte de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a los miles de afectados.

Gómez, que también reclamó inversiones para mejorar las carreteras del país, dijo que en principio estas medidas de presión son por 24 horas, pero pueden escalar a 48 y 72 horas si el Gobierno no atiende sus demandas en negociaciones a las que esa organización está dispuesta a asistir.

El chofer Ricardo Mayta, que participó en un bloqueo en La Paz, dijo a EFE que en sus 55 años de transportista, el sector nunca tuvo problemas con la gasolina, como ocurre actualmente, y exigió el pago de los resarcimientos porque, según dijo, es "mentira" que está entregando las compensaciones a todos los afectados.

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La estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 57 puntos de bloqueos en el país en carreteras troncales, sobre todo en la zonas andina y sur del territorio boliviano que llevan hacia Argentina, Chile y Perú, mientras que el transporte es normal entre Santa Cruz y las fronteras con Brasil y Paraguay.

Hasta la semana pasada, YPFB reportó el pago de cerca de 3 millones de dólares en compensaciones a los dueños de más de 9.300 vehículos cuyos motores fueron afectados por la mala calidad de la gasolina.

El presidente, Rodrigo Paz, reconoció los errores de YPFB y los atribuyó a la "corrupción e intereses mezquinos" que aún afectan a la empresa, tras los 20 años de los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó que la baja en la provisión de diésel en algunas regiones se debe a la alta demanda en las zonas productivas del país y al contrabando de ese combustible.

Asimismo, convocó a los sindicatos a dialogar y les pidió presentar planes de trabajo para tratar las inversiones en las carreteras, entre otros puntos.