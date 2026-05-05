Irán acusa a EE.UU. de poner en riesgo la navegación en el estrecho de Ormuz

"La seguridad de la navegación y del tránsito energético ha sido puesta en peligro por Estados Unidos y sus aliados al violar el alto el fuego e imponer un bloqueo, aunque su mal será contenido", denunció en X el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Además, afirmó que "una nueva ecuación" en el estrecho de Ormuz "se está consolidando" y sostuvo que la continuidad de la situación actual "es insoportable para Estados Unidos".

Qalibaf lanzó además una advertencia contra EE.UU., que ayer inició la operación Proyecto Libertad con la movilización, anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, de centenares de aeronaves, destructores y drones para facilitar el paso por el estrecho de Ormuz de las embarcaciones atrapadas a raíz del bloqueo iraní.

"Sabemos bien que la continuidad de la situación actual es insoportable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía", indicó.

Esta madrugada, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, criticó también en la red social X las operaciones militares estadounidenses en el estrecho y denunció que los hechos "dejan claro que no hay soluciones militares a una crisis política".

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Araqchí también advirtió a EE.UU. y a Emiratos Árabes Unidos (EAU) de "desconfiar" de quienes quieran "arrastrarlos de nuevo al atolladero".

Las tensiones en Oriente Medio volvieron a escalar a raíz de la operación estadounidense, aunque Washington dijo que ha logrado el paso de dos de sus buques mercantes sin ningún daño, pese a que Irán ha asegurado que su Ejército abrió fuego contra destructores de Estados Unidos, algo que Washington desmintió.

Además, el lunes un ataque con dron lanzado desde Irán provocó "un gran incendio" en la Zona Industrial Petrolera del emirato de Fuyaira, en el este de EAU, después de que el Ministerio de Defensa emiratí anunciara que está interceptando misiles y aeronaves no tripuladas.

EAU ha asegurado que se reserva el "pleno y legítimo derecho a responder" a estos ataques.

El tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, ha sido restringido por Irán desde los primeros días de la guerra con EE.UU. e Israel, desatada el 28 de febrero.

En respuesta, Estados Unidos también ha impuesto desde el 13 de abril un bloqueo naval sobre los puertos y buques iraníes en la zona.