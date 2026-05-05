La nobel de la paz iraní Mohammadi, "entre la vida y la muerte", según sus allegados

"Nunca hemos temido tanto por la vida de Narges, en cualquier momento puede dejarnos", aseguró su abogada, Chirinne Ardakani, en una rueda de prensa en París.

La letrada pidió la intervención del presidente francés, Emmanuel Macron, para lograr la liberación de la activista y periodista, que fue excarcelada el pasado fin de semana tras haber sufrido una crisis cardíaca, que la llevó al hospital.

"Esperamos del presidente una posición fuerte, no creo que sea pedir demasiado", dijo la abogada, que señaló que lo que está en juego ahora es su vida.

Condenada a seis años de prisión por poner en peligro la seguridad nacional, Mohammadi ha perdido 20 kilos en prisión y tiene dificultades para expresarse, según la letrada, que exigió que sea tratada por un equipo médico competente.