México y EE.UU. acuerdan fortalecer su transporte aéreo con un grupo de trabajo bilateral

En un comunicado, la Cancillería mexicana informó este martes que, como resultado del diálogo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) con el Departamento de Transporte estadounidense, se acordó implementar varias medidas relacionadas con el acuerdo bilateral de transporte aéreo.

"México reafirmó su compromiso de tener un mercado aéreo bilateral competitivo, en el que las condiciones de operación favorezcan el libre flujo de personas y mercancías, dentro de un marco regulatorio claro, consistente y basado en mejores prácticas internacionales", destacó la dependencia federal.

Entre los compromisos alcanzados, ambos Ejecutivos norteamericanos reconocieron el "impulso" del AIFA, abordaron la inclusión de dicho aeropuerto en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015 y se comprometieron a un "diálogo continuo" sobre el futuro del transporte aéreo entre esta terminal con Estados Unidos.

Asimismo, se acordó establecer las condiciones para "garantizar" acceso "equitativo y transparente" a la infraestructura aeroportuaria del AIFA y el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, "ampliando las opciones operativas y fortaleciendo la conectividad logística entre ambos países".

Estos acuerdos serán supervisados por un grupo de trabajo bilateral que, además, "evaluará las medidas regulatorias vigentes en EE. UU".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El grupo de trabajo podrá integrar aportaciones de la industria con el propósito de considerar las perspectivas de los actores involucrados, incluyendo a las aerolíneas mexicanas y estadounidenses que han manifestado su interés por continuar consolidando sus operaciones de carga en el AIFA", sentenció la Cancillería.

Este nuevo acuerdo se produce en medio de la negociación bilateral del Tratado Comercial de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya revisión está prevista que sea a mediados de este año.

En materia aeroportuaria, a finales del año pasado hubo tensiones entre ambos gobiernos, después de que Washington revocara trece rutas de aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense, al acusar a México de violar los términos del acuerdo bilateral de transporte aéreo.