Policía británica investiga otro ataque antisemita

La policía británica anunció que está investigando un incendio provocado en una antigua sinagoga de Londres, un ataque antisemita que se suma a otros similares ocurridos en los últimos días.

“Por la naturaleza del incidente y por tratarse de una antigua sinagoga, el caso está siendo investigado por la Unidad Antiterrorista de la Policía de Londres”, señaló en un comunicado.

En las últimas semanas se registraron incidentes similares, especialmente en la zona de Golders Green, en el norte de Londres, donde reside una numerosa comunidad judía.

Lea más: Starmer avisa a Irán de que no tolerará los intentos de ataques antisemitas en Reino Unido

Otros actos antisemitas

La semana pasada, dos judíos fueron apuñalados y heridos en la calle. Hay un sospechoso detenido por intento de homicidio.

Y en marzo, un incendio provocado en el mismo barrio destruyó cuatro ambulancias gestionadas por la organización benéfica judía Hatzola.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un grupo poco conocido, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), vinculado a Irán, ha reivindicado la autoría de casi todos los ataques, según el SITE Intelligence Group.

Lea más: Australia impulsará reforma de armas tras el informe sobre el atentado antisemita en Bondi

El primer ministro, Keir Starmer, lo ha calificado de “crisis”.

“Nuestro mensaje para Irán o para cualquier otro país que pudiera tratar de fomentar la violencia, el odio o la división en la sociedad es que no lo toleraremos”, afirmó en una reunión con representantes religiosos, policía y miembros del gobierno.