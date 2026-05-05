Retornan a Venezuela cinco niños y cinco adultos con apoyo de Naciones Unidas

"El día de hoy 5 de mayo 2026 se logró el retorno a Venezuela de 4 grupos familiares, entre ellos 5 niños y 5 adultos", indicó Vuelta a la Patria en su canal de Telegram.

El programa gubernamental no precisó si esa cifra corresponde al total de personas retornadas este martes. Tampoco indicó si llegaron por vía aérea ni su lugar de procedencia.

El pasado viernes, seis menores de edad y un adulto retornaron a Venezuela en un "vuelo especial" de repatriación desde Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior y Vuelta a la Patria.

A través de Telegram, la cartera de Estado indicó entonces que todos los repatriados recibieron atención médica por parte de las instituciones nacionales y fueron trasladados a sus hogares por los organismos de seguridad.

El retorno de este grupo fue producto de un trabajo conjunto entre los organismos de seguridad del Estado venezolano y la OIM, según Vuelta a la Patria.

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El lunes, un total de 157 migrantes regresaron a Venezuela en un vuelo de repatriación desde Miami, Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior.

En un mensaje de Telegram, la cartera de Estado detalló entonces que en el vuelo llegaron 106 hombres, 29 mujeres y 22 menores de edad, sin especificar edades.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela en vuelos de repatriación desde febrero de 2025.