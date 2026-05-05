Video: Aumentan las víctimas de la tragedia de “Monster Truck” en Colombia

El evento se desarrollaba en un centro de entretenimiento en la localidad de Popayán, ubicada en el suroeste de Colombia. Tras un par de acrobacias, el llamado “Monster Truck” empezó a lanzar chispas mientras avanzaba hacia los espectadores, en un accidente que dejó tres muertos, dos menores de edad y una mujer adulta, así como decenas de heridos varios de ellos siguen graves.

Varias imágenes que circulan a través de las redes sociales muestran al todoterreno dar vueltas en círculos por la pista y saltar obstáculos cuando, de repente y a gran velocidad, atraviesa las barreras metálicas que separaban a los espectadores del autódromo.

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Testigos

De inmediato se desató el caos: gritos, llantos y decenas de personas corrían para mantenerse a salvo, informó AFP.

Testigos lamentan fatal accidente del show automovilístico y describieron el suceso como una “tragedia inexplicable”.

“Me acuerdo y todavía me asusto”, dijo a la AFP al borde de las lágrimas Leidy Casas, que estuvo a punto de ser arrollada por una camioneta gigante que perdió el control.

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Tras el accidente que dejó más de 40 heridos según el último balance de las autoridades, cinco niños se encuentran en “estado delicado de salud” en el principal hospital de la ciudad, dijo el médico René Zúñiga.

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A ese centro arribaron dos personas que fallecieron poco después. “Llegaron en muy malas condiciones. No hubo ya absolutamente nada que hacer”, agregó el doctor.

Fue “una tragedia inexplicable”, dijo Miller Velarde, abuelo de Hellen Velarde, una niña fallecida dos días después de su décimo cumpleaños. El espectáculo había sido su regalo.