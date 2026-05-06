Alerta en Bombay por una ola de calor que roza los 44 grados ante un mayo récord en India

El IMD emitió una "alerta amarilla por ola de calor en gran parte del estado de Maharashtra", después de que la localidad de Wardha registrara "una máxima de 43,5 grados, la temperatura más alta reportada en toda la India".

Ante esta situación, el organismo ha instado a la población a extremar las precauciones, recomendando mantener una hidratación constante, usar ropa ligera y holgada, y evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 y las 16:00 horas.

El viernes la autoridad meteorológica advirtió que el país registrará temperaturas más altas y durante más tiempo que la media habitual durante el mes de mayo

El pronóstico alerta de que las temperaturas subirán con respecto a otros años especialmente en la costa este, Gujarat, Maharashtra y las bases de las cordilleras del Himalaya.

Esta advertencia llega tras un cierre de abril que se ha convertido en el más caluroso en cuatro años.

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El calor extremo ha provocado una fuerte presión sobre el sistema eléctrico indio, que en abril alcanzó una demanda máxima histórica de electricidad de 256,1 GW, un aumento del 8,9 % respecto al año anterior.

El país ha experimentado en los últimos años veranos cada vez más intensos y prolongados, con olas de calor que han provocado graves problemas de salud pública y un significativo aumento de la mortalidad.

Pese a las altas temperaturas, el IMD prevé que las precipitaciones de mayo superen el 110 % del promedio histórico, y estiman que el monzón podría llegar a las islas de Andamán y Nicobar entre el 14 y el 16 de mayo, marcando el inicio de la temporada de lluvias que suele extenderse hasta septiembre.