Cuatro detenidos tras la incautación de 1.320 paquetes de droga en Panamá

Agentes de la Policía Nacional (PN) de Panamá y personal del Ministerio Público (MP, Fiscalía) confiscaron además cinco vehículos en los que se movía la droga y que fueron interceptados en una zona de la provincia panameña de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica.

En la denominada 'Operación Control Territorial Focalizada' se decomisó un arma calibre nueve milímetros sin permiso, municiones, proveedores, además de dos antenas satelitales, según un comunicado de la Policía Nacional.

"Los cuatro aprehendidos, todos de nacionalidad panameña, quienes transportaban el material ilícito hacia la frontera de Panamá y Costa Rica fueron remitidos ante las autoridades correspondientes", señala la nota oficial.

Esta semana las autoridades de Panamá desarticularon también una red de narcotráfico que transportaba droga hacia Europa y Norteamérica mediante empresas de mensajería, y arrestaron a una docena de involucrados, entre ellos panameños y jamaicanos.

En otros dos operativos realizados el pasado fin de semana en distintos puntos del país centroamericano, se incautaron más de 1.300 paquetes de droga y se aprehendió a dos extranjeros.

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En 2025, Panamá decomisó 129 toneladas de drogas y 47,8 toneladas de precursores químicos, según estadísticas del Ministerio Público (Fiscalía).

Este año, las autoridades panameñas han reportado la incautación de varios cargamentos de droga, entre ellos uno de 5.356 paquetes el pasado 17 de enero tras interceptar el Servicio Nacional Aeronaval una embarcación en una de las islas del archipiélago de Las Perlas (Pacífico).