EE.UU. lleva por primera vez maniobras del 'African Lion' al Sáhara Occidental

"Por primera vez 'African Lion' llega a Dajla", señaló el embajador de EE.UU en Rabat, Duke Buchan III, que se desplazó a la ciudad, según informó en un comunicado la embajada estadounidense en Marruecos.

"Desde Tánger a Dajla, EE.UU. respalda a Marruecos. Es hora de resolver esta disputa histórica", agregó en referencia al conflicto del Sáhara Occidental, la excolonia española cuya soberanía reclama Rabat.

La misión diplomática estadounidense añadió en su nota que la organización de esta operación en Dajla marca un "hito significativo", ya que representa la primera vez que el componente humanitario de 'African Lion' llega al Sáhara.

La iniciativa, que se desarrolla también en Tarudant (sur de Marruecos), reúne a 100 efectivos médicos estadounidenses y marroquíes para atender a 20.000 pacientes en ambas ciudades, con consultas oftalmológicas, distribución de kits dentales infantiles y campañas de higiene.

La 22 edición de los ejercicios militares 'African Lion', el mayor entrenamiento anual en África liderado por EE.UU., comenzó el 20 de abril y se desarrollará hasta el 8 de mayo en varias localidades, con la participación de más de 5.000 militares de cerca de 40 países en ejercicios que incluyen maniobras terrestres, marítimas y aéreas.

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En el marco de esta operación, militares de ambos países realizaron hoy un simulacro de incendio y agente químico en el Gran Estadio de Agadir (sur), uno de los recintos que será sede del Mundial de 2030 que organizará el país magrebí junto a España y Portugal.

Las relaciones entre Marruecos y EE.UU. se han fortalecido bajo las presidencias de Donald Trump, quien en diciembre de 2020, durante su primer mandato (2017-2021), apoyó el reclamo de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.