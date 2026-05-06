Egipto inaugura la primera fase del monorraíl que conecta El Cairo con la Nueva Capital

Según un comunicado difundido en la página oficial de Facebook del ministerio, el titular de Transporte, Kamel Al Wazir, realizó hoy un recorrido desde la estación Al Mostazmerin hasta el barrio gubernamental de la Nueva Capital, donde se encuentra la sede de su cartera.

"Felicito al pueblo egipcio por la puesta en marcha de la primera fase del proyecto del monorraíl del este del Nilo y el gran desarrollo de los medios modernos de transporte público en la era del presidente Abdelfatah Al Sisi", declaró el ministro.

Durante la jornada inaugural, Al Wazir inspeccionó las taquillas y departió con algunos empleados sobre la atención a los pasajeros, según pudo verse en las imágenes difundidas por el ministerio.

Asimismo, compró un billete, atravesó los controles de seguridad y viajó a bordo del monorraíl, donde conversó con algunos usuarios y comprobó el funcionamiento de la red de este medio de transporte.

El ministro subrayó que este proyecto "representa una fase importante en el sistema de transporte público en Egipto", al considerar que el monorraíl supone "una gran transición de civilización" por tratarse de un "medio rápido, moderno y seguro, que contribuye a reducir el consumo de combustible, la contaminación y la congestión del tráfico".

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También destacó que el sistema incentivará a los ciudadanos a dejar sus vehículos privados, además de generar menos ruido al utilizar ruedas de goma.

El comunicado explicó que el monorraíl ha sido diseñado para operar en zonas de difícil acceso para el metro y otros sistemas ferroviarios, facilitando la conexión entre áreas residenciales del Nuevo Cairo y la Nueva Capital con puntos clave como centros de conferencias, hospitales, hoteles, mezquitas, centros comerciales, universidades, colegios, sedes empresariales y recintos deportivos.

Esta primera fase enlaza, además, con el Tren Ligero (LRT) en la Nueva Capital, mientras que la segunda fase, que se extenderá desde la estación de El Mushir Tantawy hasta el Estadio, en el distrito oriental de Madinet Nasr, está prevista para entrar en funcionamiento el próximo mes.