El almacenamiento de petróleo en EEUU podría agotarse cerca del 4 de julio, según analista

En declaraciones al portal Bloomberg, Currie alertó que EE.UU. se encuentra en un déficit energético, a medida que las reservas se van agotando, que aún no alcanza a llegar a una escasez. "Nunca he visto algo así", señaló el analista.

Currie identificó al diésel, el combustible de aviación y el gas licuado del petróleo como los productos más vulnerables, con inventarios de diésel ya un 11% por debajo del promedio de cinco años, en parte porque los crudos del Medio Oriente —hoy en el centro del conflicto— son históricamente ricos en ese tipo de destilado.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) informó este miércoles que los inventarios comerciales de petróleo crudo —excluyendo los de la Reserva Estratégica de Petróleo— cayeron 2,3 millones de barriles respecto a la semana anterior, situándose en 457,2 millones de barriles, un nivel cercano al promedio de los últimos cinco años.

La presión en las reservas se hace evidente en los productos refinados. Los inventarios de gasolina retrocedieron 2,5 millones de barriles y se ubican 4% por debajo del promedio de cinco años, mientras que los destilados —categoría que incluye el diésel y el combustible de calefacción— registraron una caída de 1,3 millones de barriles, acumulando un déficit de 11% frente a ese mismo referencial histórico.