En puertas de la temporada estival Francia descarta el riesgo de escasez de queroseno

"Lo que nos cuentan las (empresas) energéticas es que, a priori, no hay ningún temor" de que escasee el queroseno en el transporte aéreo en los meses de mayo y junio y que "hay poco riesgo" en los siguientes, indicó el ministro de Economía, Roland Lescure, tras una reunión con diferentes actores del sector.

El ministro aseguró que el 20 % del queroseno que se usa en Francia procedía del Golfo Pérsico, pero que las empresas "han sabido adaptarse" al cierre del estrecho de Ormuz incrementando las importaciones de otros mercados, entre los que citó Estados Unidos y Asia, y elevando la capacidad de refinado.

"Hasta ahora no ha faltado combustible para los aviones", recalcó Lescure, que consideró que esa misma adaptación proseguirá si la crisis se prolonga en los meses próximos.

Pero en caso de que haya problemas de aprovisionamiento, el ministro indicó que el Gobierno está dispuesto a utilizar las reservas estratégicas de petróleo para evitar que la temporada turística, que consideró "esencial" para la economía francesa, se vea afectada.

Lescure señaló que Francia cuenta con 90 millones de barriles en esa reserva estratégica de la que por ahora solo se han utilizado 2 millones para paliar la falta de combustibles, pero nada para el queroseno.

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"Si tuviéramos que adaptar nuestra política de reservas estratégicas lo haríamos, pero por ahora no hay ninguna razón para hacerlo", señaló.

En paralelo, el Ministerio de Economía publicó un documento que muestra que las petroleras no han aprovechado la crisis de Oriente Medio para evaluar los márgenes en las gasolineras, según los controles introducidos por el Ejecutivo al inicio del conflicto.

Mientras que los precios de los combustibles se han incrementado entre el 16 y el 30 %, a causa de la subida del petróleo, los márgenes se mantienen, incluso han bajado ligeramente por efecto de la decisión de TotalEnergies, que vende un cuarto del combustible, de poner un techo a los precios en sus estaciones de servicio.

En este sentido, Lescure se felicitó de que los precios en las gasolineras están siguiendo la evolución de los del petróleo sin que "haya nadie que esté tratando de beneficiar de la crisis".

Al tiempo, subrayó que el Estado no se está enriqueciendo con esta crisis con unos mayores ingresos fiscales, descartó una bajada generalizada de impuestos y apostó por las ayudas destinadas a los sectores más afectados, como las anunciadas hace unos meses.

En ese sentido, el primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció este martes un nuevo paquete de medidas que serán concretadas a principios de la próxima semana.