Estados Unidos cierra una de sus misiones en Pakistán por motivos de seguridad

El Departamento de Estado ha explicado en un comunicado que se producirá un "cierre gradual" que transferirá las relaciones diplomáticas con la provincia de Khyber Pakhtunkhwa a la embajada de Estados Unidos en Islamabad.

"Esta decisión refleja nuestro compromiso con la seguridad de nuestro personal diplomático y la gestión eficiente de los recursos", se asegura en el comunicado.

"Si bien nuestra presencia física en Peshawar está cambiando, las prioridades políticas de la Administración en Pakistán se mantienen firmes", afirma el comunicado del Departamento de Estado que añade que Washington seguirá "colaborando activamente con la población y los funcionarios de Khyber Pakhtunkhwa para fortalecer los lazos económicos, promover la seguridad regional y defender los intereses del pueblo estadounidense".

El Departamento de Estado recuerda además que en el país aún mantiene su representaciones diplomáticas en Islamabad, Karachi y Lahore.

Pakistán se ha convertido en pieza clave en las negociaciones para poner fin a la guerra con Irán, actuando como canal de comunicación entre las delegaciones estadounidenses e iraníes en las conversaciones de paz.

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Khyber Pakhtunkhwa es la provincia paquistaní situada en la frontera con Afganistán y ha sido escenario de choques recurrentes entre fuerzas paquistaníes, combatientes talibanes afganos y militantes transfronterizos.

En los últimos meses el conflicto ha escalado y Kabul e Islamabad se acusan mutuamente de ataques que han dejado decenas de muertos entre soldados, civiles y combatientes talibanes.

El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, ha llegado a hablar de "guerra abierta" contra los talibanes afganos.