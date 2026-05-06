Estados Unidos prepara la primera visita del secretario de Estado Marco Rubio a la India

"¡Espero con ansias darle la bienvenida a la India a mi buen amigo, el Secretario Rubio! Estados Unidos valora profundamente nuestra creciente alianza con la India y nos entusiasma fortalecer aún más nuestros lazos, lo cual beneficiará tanto a nuestras naciones como al mundo", declaró en X el embajador de EEUU en la India, Sergio Gor.

Aunque no hay una fecha exacta, el viaje de Rubio sigue la senda de los contactos de alto nivel iniciados por el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, quien realizó una visita oficial a la India en abril de 2025.

El desplazamiento de Rubio se perfilaba desde su reunión en Washington con el secretario de Exteriores indio, Vikram Misri, en la que adelantaron que el encuentro podría producirse durante este mes de mayo.

Medios locales aseguran que uno de los puntos centrales será una reunión del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad), el foro estratégico que integran EE. UU., India, Australia y Japón para coordinar su política en el Indopacífico.

Esta posible cita coincide con la preparación en Nueva Delhi de la reunión de ministros de Exteriores del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). La simultaneidad subraya la política de multialineamiento de la India, que refuerza sus vínculos de seguridad con Washington mientras mantiene su agenda con el bloque de potencias emergentes.

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La visita de Rubio llega tras la reanudación de las negociaciones para el Acuerdo Bilateral de Comercio, un proceso en el que las partes ya lograron avances significativos el año pasado. Las conversaciones buscan superar el estancamiento provocado por la imposición de aranceles estadounidenses que tensaron la relación entre las dos mayores democracias del mundo a principios de año.