Francia envía a Oriente Medio su mayor portaviones, el “Charles de Gaulle”

El portaaviones francés Charles de Gaulle se dirige a la parte sur del mar Rojo, comunicó el Ministerio de las FF.AA. de Francia.

El portaaviones Charles de Gaulle, acompañado de su grupo de ataque, comenzará su travesía hacia el sur del mar Rojo el 6 de mayo de 2026, en una misión defensiva para salvaguardar el estrecho de Ormuz, según fuentes oficiales.

El Estado Mayor de las FF.AA. francesas aseguraron a Le Figaro que “el movimiento del grupo de ataque del portaaviones no está relacionado con las operaciones militares estadounidenses lanzadas en la región y es de carácter puramente defensivo”.

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De Toulon al Mar Rojo

Según la agencia oficial rusa TASS, el presidente del país europeo, Emmanuel Macron, anunció que París está lista para proporcionar algunos de sus buques, actualmente desplegados en el Mediterráneo y el mar Rojo, para escoltar a los buques mercantes a través del estrecho de Ormuz.

El portaaviones Charles de Gaulle, que lleva a bordo una veintena de cazas Rafale y está escoltado por varias fragatas, zarpó en enero del puerto de Toulon, en el sureste de Francia, para una misión en el Atlántico Norte, reportó AFP.

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Pero a principios de marzo, según la agencia francesa, fue desviado hacia el Mediterráneo oriental, donde desde entonces se ha desplegado para defender los intereses franceses y los de países aliados golpeados por las represalias de Irán por los ataques israeloestadounidenses.