López Aliaga denuncia "golpe de Estado electoral" en Perú al insistir en grito de "fraude"

López Aliaga, que sostiene que los retrasos en la apertura de locales de votación en Lima por falta de material electoral fueron deliberados para supuestamente perjudicarle, reiteró frente a la sede del JNE que ha sido víctima de un fraude en los comicios del 12 de abril.

"Burneo ha dado un golpe de Estado electoral, va a pasar a la historia como un felón (traidor) bribón, que entregó al Perú al comunismo internacional", afirmó López Aliaga en la marcha que convocó para defender "la voluntad popular".

Desde la misma jornada electoral, el candidato sostiene que, por culpa de los retrasos en la apertura de colegios, cientos de miles de sus votantes se quedaron sin votar en Lima, su bastión electoral, en el que fue el candidato más votado, pese a que un informe de observación de la Asociación Civil Transparencia ha determinado que la afectación no alteraría el resultado final de los comicios.

Con el 98,4 % del escrutinio, la derechista Keiko Fujimori es la candidata más votada al obtener el 17,14 % de los votos válidos, seguida en segundo lugar por el izquierdista Roberto Sánchez, con el 12,04 %, y con unos 23.000 votos de diferencia es tercero López Aliaga, con 11,89 %.

En las últimas semanas, el ultraderechista ha amenazado e insultado tanto a Burneo como al ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y ha hecho pedidos como anular los resultados, celebrar elecciones complementarias en Lima y realizar un peritaje internacional del proceso electoral.

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"Burneo va a ser responsable de que Perú esté otra vez en la órbita comunista, su vida no va a ser tan fácil, no va a reventar un país por hacerse el idiota. No está cumpliendo con su misión, con lo que el Estado peruano le encargó: vigilar voluntad popular que es la defensa de la democracia", dijo López Aliaga en referencia a la eventual victoria de Sánchez, al que define como comunista.

El candidato convocó la marcha con el lema "No es solo un voto, es tu futuro y no se negocia", y reiteró que las irregularidades de la jornada electoral provocaron que 1,5 millones de peruanos no pudieran votar tanto dentro como fuera del país.

"Aquí estamos frente a este jurado, no de elecciones, jurado de cualquier cosa, jurado de la trafa (fraude)", señaló al calificar como "gente de porquería" a los funcionarios del JNE y decir que la ONPE es "una mafia corrupta".

"Usted no sabe con quien se ha metido. Detrás de esta pelea está el agua, la comida, la educación, la seguridad, la salud y el crecimiento para millones de peruanos", agregó.

Los simpatizantes gritaron "no al fraude", "no al comunismo" y vitorearon cuando López Aliaga clamó que no van a reconocer la segunda vuelta electoral ni su resultado, pues será "un gobierno ilegítimo".

"Es un plan manejado por años, están queriendo tomar el poder, no entiendo como otros partidos políticos, por tener la cuota, permiten que vulneren nuestros derechos (...) no se burlen de nosotros", dijo en referencia a Fujimori, a quien señaló de "hacerse la loca" porque "ella sabe que ha habido fraude".