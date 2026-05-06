Lula pone fin a las especulaciones y confirma que se reunirá con Trump

“Embarcando para reunión de trabajo con el presidente Donald Trump, este jueves, en la Casa Blanca, en Washington”, escribió el mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, en su cuenta de la red social X.

El jefe de Estado brasileño es una de las voces más críticas contra la beligerancia de Washington y, en especial, contra su intervencionismo en América Latina, publicó EFE.

La visita, inicialmente prevista para marzo, se realiza en un momento de tensiones diplomáticas entre los Gobiernos de ambos países, situados en las antípodas políticas.

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Agenda económica

La agenda del encuentro es eminentemente económica, destacando los esfuerzos de Brasil para tratar de evitar la imposición de nuevas restricciones al comercio bilateral, en momentos en los que el Gobierno estadounidense llevó a cabo investigaciones sobre supuestas prácticas comerciales desleales de Brasil.

Una de esas investigaciones versa sobre la plataforma de pagos instantáneos PIX, creada por el Banco Central y que ha restado cuota de negocios a las gigantes Visa y Mastercard.

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El ministro de Hacienda, Dario Durigan, dijo que Brasil está dispuesto a explicar las dudas que tenga Estados Unidos acerca del sistema de pagos brasileño, para contrarrestar a los grupos de presión “indebidos en relación al PIX”.

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Minerales críticos y crimen organizado

En la mesa, también se discute la cooperación contra el crimen internacional y un posible acuerdo de colaboración en minerales críticos, un asunto de interés geopolítico para EE.UU. y que Brasil, dueño de las segundas mayores reservas del mundo, quiere usar para impulsar su industria.

Los minerales críticos y la lucha contra el crimen son además dos de los temas que están centrando el debate entre los candidatos a la presidencia en las elecciones del próximo octubre, entre los que despuntan Lula y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), socio político de Trump.