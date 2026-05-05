Reunión Trump-Lula: cara a cara con múltiples discrepancias

Los mandatarios Luiz Inacio Lula da Silva (Brasil) y Donald Trump (EEUU), que hasta ahora solo se reunieron una vez, el año pasado en Malasia, tenían previsto encontrarse en Washington a principios de año pero la cita no se concretó.

“El encuentro del presidente (Lula) con Trump para el jueves está bien encaminado. Es una previsión, no está confirmado. Pero está encaminado para que ocurra”, dijo una fuente de la presidencia.

Consultada por la AFP al respecto, la Casa Blanca no respondió en lo inmediato.

Lea más: Expulsión de agente de Brasil abre un nuevo frente de crisis con Estados Unidos

Discrepancias

El presidente brasileño de izquierda, de 80 años, y su par estadounidense, de 79, discrepan en numerosos temas como el multilateralismo, el comercio internacional y la lucha contra el cambio climático.

Lula, un duro crítico de la política exterior de Trump, más recientemente por la guerra con Irán, llegaría a Washington en pleno pulso entre Estados Unidos y la república islámica por el estrecho de Ormuz, un paso por donde solía transitar una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, la agenda entre los presidentes de Brasil y Estados Unidos pasa por otros asuntos.

Lea más: Lula: “Ningún presidente, de ningún país, tiene derecho de imponer reglas a otros”

Interés de EE.UU. por tierras raras

Washington ha expresado interés en los vastos yacimientos de tierras raras de Brasil, que tiene las segundas mayores reservas del mundo de estos elementos imprescindibles para fabricar autos eléctricos, misiles y otros usos tecnológicos.

De su lado, Lula se dice abierto a las inversiones de Estados Unidos en el sector. Pero defiende que Brasil controle todo el proceso.

Los mandatarios también tienen una conversación pendiente sobre seguridad.

Facciones criminales

Según la prensa brasileña, es posible que Washington designe a dos poderosas facciones criminales brasileñas, Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital, como grupos terroristas, una denominación rechazada por el gobierno de Lula.

Un portavoz del Departamento de Estado señaló a la AFP en marzo que ambas organizaciones son “amenazas significativas para la seguridad regional” y precisó que no se pronuncia por anticipado sobre tales designaciones.

Lea más: Chile y Estados Unidos firman memorándum para impulsar industria de minerales críticos

El año pasado, Washington impuso elevadas tarifas aduaneras a Brasil en represalia por el juicio al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, un aliado de Trump condenado a 27 años de cárcel por tentativa golpista.

Esos aranceles fueron en gran parte retirados, pero Brasilia exige su levantamiento total.