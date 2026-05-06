Macron condena ante Pezeshkian los ataques a navíos y pide reabrir "sin condiciones" Ormuz

Macron aprovechó también para llamar a "todas las partes" a levantar "sin demora y sin condiciones" el bloqueo del estrecho de Ormuz, al subrayar en un mensaje en sus redes sociales la necesidad de restaurar de forma duradera la plena libertad de navegación que prevalecía antes del conflicto.

En este sentido, el jefe de Estado francés destacó la "utilidad" que, a su juicio, tiene la misión multinacional que Francia y el Reino Unido han establecido para garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz, bloqueado desde el inicio del conflicto que comenzó con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Macron invitó a Teherán a "aprovechar esta oportunidad". Asimismo, adelantó su intención de abordar esta cuestión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario francés destacó que la misión multinacional de países no beligerantes podría contribuir a restablecer la confianza de armadores y aseguradoras, y será -dijo- independiente de las partes en conflicto.

En ese contexto, hizo alusión al "preposicionamiento" del portaviones de propulsión nuclear francés Charles de Gaulle como parte del dispositivo.

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El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas anunció el envío del portaviones Charles de Gaulle al estrecho de Ormuz para preparar una operación defensiva de escolta de mercantes en esa zona que pueda lanzarse en los próximos días, si se alcanza un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para abrir esa vía marítima.

Esta conversación con Pazeshkian se produce el mismo día en que el portacontenedores 'Saigon' del armador francés CMA CGM, que estaba bloqueado en Ormuz desde el principio de la guerra, consiguió salir del paso estratégico por el que circulaba buena parte del petróleo mundial y otros materiales esenciales, como fertilizantes.

La víspera, sin embargo, el portacontenedores 'San Antonio', del mismo armador, fue atacado en Ormuz, causando varios heridos y daños materiales.

El jefe del Estado francés sostuvo que el restablecimiento de la calma en el estrecho facilitará avances en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, los misiles balísticos y la situación regional.

Añadió que los países europeos, de los cuales depende el levantamiento de las sanciones a Irán, lo tendrían en cuenta.

La guerra en Irán sigue marcada este miércoles por la fragilidad del alto el fuego mientras se intensifican las presiones diplomáticas y militares en torno al estrecho de Ormuz y a un posible acuerdo de paz.

Trump amenazó hoy con reanudar bombardeos "de mayor intensidad" si Teherán no acepta las condiciones planteadas por Washington para un acuerdo que incluiría la apertura del estrecho de Ormuz, una moratoria en el enriquecimiento nuclear y el levantamiento de sanciones.