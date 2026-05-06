MSF alerta que el colapso de la vacunación dispara epidemias mortales prevenibles en Sudán

La organización humanitaria pidió a donantes, diplomáticos y autoridades sanitarias aumentar la financiación flexible y presionar a las partes en conflicto para que pongan fin a los obstáculos administrativos, desbloqueen las rutas de suministro y garanticen el paso seguro de la ayuda humanitaria.

"Sin medidas urgentes, los brotes seguirán agravándose y la población continuará muriendo por enfermedades que hoy sabemos prevenir", indicó en un comunicado.

Solo en los primeros cuatro meses de 2026, los equipos de MSF han tratado al menos 13.000 casos de sarampión en Darfur -región bajo control de las FAR- tras responder a seis brotes de esta enfermedad altamente contagiosa, a menudo en zonas donde se asientan comunidades desplazadas, aseguró la organización.

En este contexto, MSF lamentó las dificultades que entraña hacer labores de prevención y vacunación en el contexto del país, que implica trabajar con "un número insuficiente de dosis, cadenas de suministro interrumpidas y una escasez de personal cualificado".

Esto se suma a los "múltiples trámites necesarios para importar vacunas y los largos retrasos del Ministerio de Salud para elaborar planes de vacunación o confirmar brotes, un requisito para poder desplegar las vacunas", y que, para cuando llega la autorización, el brote suele estar ya extendido, añadió.

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"Los drásticos recortes de financiación y la obstrucción burocrática deliberada por parte de las partes en conflicto están impidiendo que vacunas y medicamentos esenciales lleguen a tiempo a quienes los necesitan", señaló Miriam Alía, especialista en vacunación y respuesta a brotes de MSF.

A pesar de todas estas dificultades, las campañas de vacunación han demostrado ser "muy eficaces para frenar la propagación de enfermedades virales altamente contagiosas que pueden causar complicaciones graves e incluso la muerte, especialmente entre niños menores de cinco años", agregó la nota.

"Las campañas de vacunación están dando resultados, pero estos avances no se sostendrán sin una inmunización sistemática. En todo Sudán, el colapso del sistema sanitario, las dificultades de acceso a zonas remotas y unos equipos móviles desbordados han dejado la cobertura muy por debajo de los niveles de 2022. Muchos niños siguen sin recibir vacunas. Mientras no se aborden estos problemas estructurales, los brotes seguirán repitiéndose", alertó Alía.