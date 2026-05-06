Nigeria y EEUU inauguran grupos de trabajo para reforzar la cooperación antiterrorista

En un comunicado emitido esta madrugada, el Ejército nigeriano señaló que los grupos de trabajo se han puesto en marcha en el marco de la Hoja de Ruta de Cooperación en Defensa 2026.

En el acto de inauguración, el jefe de la delegación estadounidense, David Cate, afirmó que la iniciativa apoya "la planificación estratégica destinada a fortalecer la capacidad institucional y a impedir que los terroristas encuentren refugio", según el comunicado.

Por su parte, el jefe de la delegación nigeriana, vicealmirante Francis Edosa, destacó la importancia de la alianza para hacer frente a las "crecientes amenazas a la seguridad en Nigeria y en la región".

Edosa señaló que entre las prioridades figura el fortalecimiento de "las capacidades de combate de las Fuerzas Armadas de Nigeria y mejorar su capacidad de respuesta para, en última instancia, restablecer la paz y la normalidad en todo el país".

Ambas partes -añadió la nota oficial- hicieron hincapié en la necesidad de obtener resultados prácticos, rendir cuentas y mantener una colaboración sostenida para mejorar la seguridad y la estabilidad regional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado 16 de febrero, las Fuerzas Armadas nigerianas anunciaron la llegada de unos cien efectivos militares de Estados Unidos al aeródromo de Bauchi, en el noroeste del país, como parte de un programa de cooperación bilateral en materia de defensa destinado a potenciar la lucha contra amenazas terroristas.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste del país, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.