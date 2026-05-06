Primer contagio de hantavirus en crucero no pudo haber sido a bordo o en escala, según OMS

El buque zarpó de Ushuaia, sur de Argentina, el 1 de abril para un crucero por el Atlántico hasta Cabo Verde, adonde llegó el domingo con unos 150 pasajeros y tripulantes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que fue alertada el sábado sobre un brote raro pero mortal de hantavirus a bordo del MV Hondius, determinó que el primer contagio debió haberse producido antes de que comenzara el crucero.

De ocho casos confirmados y sospechosos de hantavirus, un pasajero holandés de 70 años fue el primero en enfermar. Comenzó a presentar síntomas como fiebre, cefalea y diarrea leve el 6 de abril, desarrolló dificultad respiratoria el 11 de abril, y falleció a bordo ese mismo día, informó la OMS.

“El periodo de incubación —el tiempo entre la infección y la aparición de los síntomas— es de entre una y seis semanas”, pero suele ser “más bien de dos a tres semanas”, explicó a la AFP Anais Legand, experta en fiebres hemorrágicas víricas en la OMS.

Por lo tanto, el primer caso “no pudo haberse contagiado en el barco, ni en una de las islas” en las que hizo escala de camino a Cabo Verde. El hombre “claramente tuvo exposición antes de embarcar”, una exposición “sin duda vinculada a un roedor”, señaló.

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De las tres personas fallecidas, solo la esposa del holandés, de 69 años, dio positivo hasta ahora al hantavirus.

La mujer presentaba síntomas gastrointestinales cuando acompañó los restos de su marido a tierra en el remoto territorio británico de Santa Elena el 24 de abril. Luego tomó un vuelo a Johannesburgo el día siguiente y falleció el 26 de abril.

Se sospecha también que una pasajera alemana murió de hantavirus en el barco el 2 de mayo.

Otros dos pasajeros que iban a bordo y están siendo atendidos en hospitales de Johannesburgo y Zúrich también han dado positivo, mientras que tres casos sospechosos fueron evacuados del barco y trasladados en avión a Países Bajos.

El buque, fondeado desde el domingo frente a la capital caboverdiana, Praia, zarpó el miércoles con destino a las islas Canarias, España.

El hantavirus suele transmitirse a partir de roedores infectados a través de la orina, las heces y la saliva. Solo existe transmisión documentada de persona a persona para una cepa, el virus Andes, detectado en ambos casos confirmados del crucero que siguen con vida.

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Casos en Argentina

La tasa de letalidad del virus Andes puede llegar al 40%, lo cual es “elevado”, indicó Legand.

“Para este virus, no hay evidencia de que la enfermedad pueda transmitirse a alguien antes de que aparezcan los síntomas”, afirmó, y subrayó que el mayor riesgo de transmisión se produce durante la primera semana de enfermedad.

Según las primeras evidencias de las que dispone la OMS, el virus Andes solo puede transmitirse de una persona a otra en casos de contacto estrecho.

Legand puso como ejemplo un “intercambio de saliva” cuando una pareja se besa, al tiempo que subrayó que las investigaciones continúan para comprender mejor la transmisión de persona a persona de esta cepa.

La pareja de neerlandeses que falleció recorrió Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar en el crucero, informaron autoridades sanitarias argentinas.

Según datos publicados el lunes por el ministerio de Salud argentino, este año se han notificado 42 nuevos casos de hantavirus en el país.

Desde 1996, cuando comenzó a ser obligatorio el registro, no se ha identificado la presencia de la cepa Andes en la provincia de Tierra del Fuego, cuya capital es Ushuaia. Circula en cambio en las provincias patagónicas argentinas de Chubut, Río Negro y Neuquén, así como en el sur de Chile.

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Equipo de la OMS a bordo

Un día antes de que los tres casos sospechosos fueran evacuados del MV Hondius el miércoles, dos representantes de la OMS se subieron al barco para realizar una evaluación de la exposición y ayudar a la tripulación a mantener a los pasajeros debidamente informados y tranquilos, explicó Legand.

Se espera que el crucero llegue a Granadilla, en la isla canaria de Tenerife, “en un plazo de tres días”, según las autoridades españolas.

“Las conversaciones entre los responsables en el barco, las autoridades nacionales, pero también las autoridades médicas y la OMS continúan”, declaró a la AFP el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier.

Esto sirve “para establecer el protocolo una vez que el barco atraque en el puerto, cómo se atenderá de la mejor manera posible a las personas a bordo, con qué rapidez podrán ser desembarcadas, pero también cómo hacerlo con seguridad”, señaló.

Los cuerpos de las tres personas fallecidas no fueron trasladados, según Legand. Permanecen en Santa Elena, Johannesburgo y en una cámara frigorífica del MV Hondius.