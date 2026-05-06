Relatora de la ONU pide que Europa presione para liberar a los activistas de la Flotilla

La captura del español-palestino Saif Abukeshek y del brasileño Thiago de Avila es "criminal", dijo hasta en tres ocasiones Albanese en una visita al Museo Reina Sofía de Madrid, donde ha podido contemplar el 'Guernica' de Pablo Picasso.

A preguntas de los periodistas ante el gran cuadro que el pintor malagueño realizó en 1937, inspirándose en unos bombardeos de la aviación alemana durante la guerra civil española (1936-1939), Albanese agregó que lo ocurrido en aguas internacionales "pone de manifiesto hasta dónde puede llegar Israel, pero también Estados Unidos".

"Esa es la cuestión. Israel no habría podido cometer todos los crímenes que ha cometido contra los palestinos -desde 1967, resaltó- si no fuera por la impunidad de la que ha disfrutado", argumentó la relatora de las Naciones Unidas.

En este sentido censuró: "En Europa, Israel ha llegado hasta mil kilómetros de su costa para secuestrar a personas que no se dirigían a Israel".

Tras asegurar -"lo sé porque lo he documentado"- que las cárceles israelíes son "centros de tortura", Albanese pidió que sean liberados "de inmediato" el ciudadano europeo y el brasileño que se encuentran dentro de una de esas prisiones.

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"Por lo tanto, toda la presión, toda la presión que se necesita debe venir de Europa. O se respetan las normas básicas del Estado de derecho o se trata de barbarie", apostilló la italiana.

Saif Abukeshek y Thiago de Avila, los dos únicos activistas de la Flotilla Global Sumud que fueron trasladados a Israel de los 175 que fueron interceptados, están en huelga de hambre desde su arresto el 30 de abril y permanecen en un centro de detención de la ciudad costera de Ashkelón.

Este martes, un juez prorrogó seis días más su detención policial para dar tiempo a los servicios secretos israelíes de investigarles por posibles delitos de terrorismo.

Se trata de la primera vez que se atribuye a unos participantes en una flotilla con rumbo a Gaza ese tipo de posibles delitos, ya que a los de las anteriores misiones se les abrió únicamente un expediente administrativo migratorio para expulsarlos de Israel.