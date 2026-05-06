Sheinbaum recibirá a banda coreana BTS en Palacio Nacional antes de conciertos en México

“Hoy viene el grupo BTS, aquí en Palacio Nacional”, informó la mandataria, al detallar que el encuentro se realizará alrededor de “las 5 de la tarde (00.00 GMT del jueves)”.

La mandataria mexicana explicó que la visita fue posible tras gestiones iniciadas por su Gobierno, luego de que enviara una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para atender la inconformidad de seguidores mexicanos por la escasez de boletos.

“Entonces, si se acuerdan, le escribí una carta al presidente de Corea y le dije, ‘Oh, ya están muy tristes las y los jóvenes porque van a hacer muy pocos conciertos y quieren que haya más conciertos’”, relató.

Según explicó, el Gobierno surcoreano respondió positivamente a la solicitud.

“Entonces, me regresó una carta diciendo que pues iba a hacer todas las gestiones”, señaló.

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Según Sheinbaum, el encuentro en Palacio Nacional fue coordinado por la secretaria de Cultura Claudia Curiel, quien “consiguió que vinieran aquí a Palacio Nacional".

La presidenta destacó la relevancia cultural del grupo entre la juventud mexicana.

“Es un grupo musical de Corea del sur que tiene mucho éxito en el mundo, mucho, mucho éxito y particularmente con las y los jóvenes mexicanos”, dijo.

Asimismo, resaltó el contenido de sus canciones, las cuales, dijo, “tienen algo muy bonito que es que lo que cantan siempre, son mensajes de amistad, de paz, muy humanistas, digamos, de amor y eso le gusta mucho a las y a los jóvenes”.

Sheinbaum adelantó que, ante la posible asistencia de seguidores en las inmediaciones del recinto, se contempla un saludo público.

“Si viene mucha gente aquí, porque lo anunciamos. Podemos abrirles un balcón (...) para que los saluden”, comentó.

El anuncio se produce previo a los conciertos que ofrecerá la agrupación el 7, 9 y 10 de mayo en Ciudad de México como parte de su gira mundial ‘Arirang’, en el estadio GNP Seguros, de la capital del país y luego de que el Ejecutivo mexicano enviara una nota diplomática para solicitar más conciertos del grupo en el país, en medio de quejas de seguidores por la reventa y presuntas irregularidades en la venta de entradas.