Studio Ghibli, la productora de animación japonesa capaz de competir con Walt Disney

Fue fundado en junio de 1985 por los directores Hayao Miyazaki e Isao Takahata, junto con el productor Toshio Suzuki, y desde su nacimiento desarrolló un cine con identidad propia que aportó un nuevo enfoque al mundo de la animación, con obras llenas de poesía y compromiso humanista y ecológico.

Entre la veintena de largometrajes realizados por Studio Ghibli destacan ‘El viaje de Chihiro’ (2001), que obtuvo el Óscar a la mejor película de animación en 2002 y el Oso de Oro en el Festival de Berlín; o ‘El chico y la garza (2023), también Óscar a mejor película de animación en 2024. Además, Hayao Miyazaki recibió en 2014 un Óscar honorífico, al que suma el León de Oro de Venecia a su carrera (2005) y el Premio Donostia del Festival de San Sebastián por su extraordinaria aportación al mundo del cine (2023).

Hayao Miyazaki, ilustrador y dibujante de mangas, además de guionista y productor, debutó como director en la serie para televisión 'Conan, el niño del futuro' (1978) y, en el cine, con su largometraje 'Lupin III: El castillo de Cagliostro'.

En 1982 empezó el cómic de corte épico 'Nausicaa del valle del viento', que llevó al cine en 1984 y convirtió al autor en una celebridad.

El éxito animó a Miyazaki a fundar, junto a Isao Takahata, Studio Ghibli, una de las pocas productoras de animación capaz de competir con el gigante americano Walt Disney y a la que puso ese nombre de doble acepción (aeroplano antiguo y viento fresco del este) como tributo a su afición por el aeromodelismo

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En 1986, Ghibli presentó 'Laputa, el castillo en el cielo', a la que siguieron producciones como ‘La tumba de las luciérnagas’ (1988) , ‘Mi vecino Totoro' (1988), 'Nicky, la aprendiz de bruja' (1989), 'Porco Rosso' (1992) o 'La princesa Mononoke' (1997), que recibió el Premio de la Academia japonesa de cine a mejor película.

'El viaje de Chihiro' (2002), calificada de poema visual y que tuvo la colaboración especial del músico Joe Hisaishi, además del Óscar -Miyazaki no acudió a recogerlo en protesta por la guerra de Irak- y el Oso de Oro en Berlín, también fue elegido mejor filme asiático en los Premios de Hong Kong y la Academia japonesa.

Otras producciones destacadas de Estudios Ghibli son ‘El castillo ambulante’ (2004), 'Ponyo en el acantilado' (2008), 'Kari-gurashi no Arrietty' (2010) o ‘El viento se levanta’ (2013).

En 2016 ‘La tortuga roja’ (2016), dirigida por el holandés Michael Dudok, fue la primera coproducción internacional de Studio Ghibli con un director extranjero y fuera de Japón.

El estudio también ha experimentado con nuevos formatos, como la animación íntegramente en 3D y por ordenador en ‘Earwig y la bruja’ (2020), dirigida por Goro Miyazaki, hijo del fundador del estudio y con el que ha mantenido una relación tortuosa.

En febrero de 2024 llega el segundo Óscar a mejor película de animación para Ghibli, por 'El chico y la garza' (2023), dirigida por Hayao Miyazaki.

Studio Ghibli cuenta con un parque temático propio, el Ghibli Park, ubicado en Nagakute, en la prefectura de Aichi, integrado en el parque conmemorativo de la Expo de 2005. El parque abrió sus puertas en noviembre de 2022 con tres áreas, y está concebido como un espacio híbrido que busca inmortalizar las obras del estudio y poner en valor la naturaleza.

El complejo incluye zonas expositivas, tiendas, restaurantes y espacios dedicados a la exhibición de objetos vinculados a sus producciones, como el Citroën 2CV utilizado por Hayao Miyazaki, expuesto en el Ghibli Warehouse desde enero de 2025.

El estudio también cuenta con el Museo de Studio Ghibli, inaugurado en 2001 en Mitaka, al oeste de Tokio, con el apoyo de Nippon Television.

En octubre de 2023 Nippon Television (NTV) adquirió el 42,3 % de las acciones de Studio Ghibli, con lo que la cadena pasó a tener la mayoría de los derechos de voto en el estudio, actualmente subsidiario de NTV. El acuerdo suscrito estableció que el estudio mantenía su autonomía creativa.

En la nueva estructura, Hiroyuki Fukuda, director de operaciones y miembro de la junta directiva de NTV, asumió la dirección del estudio. Toshio Suzuki pasó a ser presidente de la junta directiva, y Hayao Miyazaki ocupó el cargo de presidente honorario. EFE