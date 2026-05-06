Un avión con dos pacientes del crucero reposta en Gran Canaria tras negativa de Marruecos

Las Palmas de Gran Canaria (España), 6 may (EFE).- Un avión ambulancia que evacuaba desde Cabo Verde a Países Bajos a dos pacientes con indicios de haberse contagiado de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius aterrizó este miércoles en la isla de Gran Canaria (Atlántico) a repostar, tras negarse Marruecos a que entrara a su territorio a cargar combustible.