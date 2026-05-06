Un avión con dos pacientes del crucero reposta en Gran Canaria tras negativa de Marruecos

Así lo confirmaron a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno y de la Consejería de Sanidad del ejecutivo regional de Canarias, organismo este último que se interesó por la situación al tener conocimiento de esa escala del avión medicalizado, que no estaba prevista.
El avión había partido del aeropuerto internacional de Praia con el propósito de detenerse en Marrakech a cargar combustible, para completar su vuelo a Amsterdam, a donde tenía previsto llegar hacia las 17.00, hora de Países Bajos (15.00 GMT).
Poco antes de su llegada prevista a Marrakech fue desviado a Gran Canaria.
Las fuentes precisaron que se ha autorizado la escala a condición de que no se baje ni suba ninguna persona del avión.
"Se trata de una parada técnica para repostar combustible y continuar el trayecto previsto", añadieron.
La situación del crucero MV Hondius, con 146 personas a bordo, ha provocado fricciones en las últimas horas entre el Gobierno de España y el Ejecutivo regional canario, después de que el primero accediera a petición de la Organización Mundial de la Salud a que el barco se traslade a Tenerife, algo a lo que se opone la comunidad autónoma.