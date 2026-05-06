Von der Leyen ensalza la buena relación entre la UE y Canadá en "tiempos turbulentos"

"Compartimos lenguas, una cultura y una historia común. Y hoy estamos más cerca que nunca. En estos tiempos turbulentos, nuestra cercanía importa más que nunca", afirmó Von der Leyen en un mensaje de vídeo.

Sin mencionar explícitamente las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la democristiana alemana agregó que la UE y Canadá se enfrentan actualmente "a los mismos desafíos: guerras, una crisis energética mundial y nuevas fracturas en viejas alianzas".

"Afrontaremos estos retos juntos, manteniéndonos firmes cuando sea necesario y con los brazos abiertos a nuestros socios", dijo.

Entre otros hitos en la relación de ambos territorios, la presidenta del Ejecutivo comunitario agregó que el comercio bilateral ha crecido un 73 % desde la firma del acuerdo comercial CETA entre la UE y Canadá en 2016.

"En nuestra cumbre de Bruselas del año pasado reafirmamos nuestra asociación duradera, anclada en una agenda ambiciosa. Y este otoño espero volver a Canadá para reforzar aún más nuestra asociación", concluyó Von der Leyen.

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El mensaje de Von der Leyen guarda sintonía con las declaraciones del primer ministro canadiense, Mark Carney, el pasado lunes al participar por primera vez en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CEP) celebrada en Ereván, capital armenia, donde definió a Canadá como "el más europeo de los países no europeos".