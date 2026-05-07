Albares exige a su homólogo israelí la libertad inmediata de Abukeshek

"Nuestra posición es clara, ante la detención ilegal de Saif Abukeshek y su traslado a Israel: exigimos su inmediata liberación y así lo hemos transmitido a las autoridades israelíes y yo personalmente a mi homólogo el ministro de Asuntos Exteriores de Israel", dijo este jueves el ministro en una comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Albares convocó ayer, una vez más, a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich, para protestar por la detención "ilegal" de Abukeshek y trasladarle lo "inasumible" de prolongar la detención del activista.

"Se trata de una acción contraria al derecho internacional tras un abordaje en aguas internacionales y debe ser inmediatamente puesto en libertad", consideró el ministro durante su intervención, en el que incidió en que el derecho internacional, humanitario y del mar "están siendo violados" y "deben ser respetados por todos, también por Israel".

Abukeshek permanece apresado junto al activista brasileño Thiago Ávila, tras la captura por parte de Israel de una veintena de barcos de la Global Sumud Flotilla con unos 175 integrantes por parte de Israel hace una semana.

Todos ellos salvo Abukeshek y Ávila fueron desembarcados en la isla griega de Creta posteriormente.

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El activista español-palestino, que ya estaba en huelga de hambre como protesta por lo que considera un "secuestro", se puso ayer en huelga seca y dejó de beber agua como forma de protesta.

Los dos activistas se enfrentan a una investigación de los servicios de inteligencia internos israelíes (Shin Bet) sobre varios delitos, algunos de terrorismo.

Se trata de la primera vez que delitos penales se imputan a detenidos de una flotilla rumbo a la Franja de Gaza, que hasta el momento solo se habían enfrentado a procedimientos administrativos de expulsión del territorio israelí.

Tras el rechazo este miércoles del recurso de apelación presentado por los abogados de los activistas, tendrán que volver a comparecer el domingo 10 de mayo ante un juez de la localidad costera de Ashkelón (sur de Israel), donde permanecen detenidos, que decidirá si volver a prorrogar su detención o dejarlos en libertad.