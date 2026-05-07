Ayuso afirma que México está "a dos pasos de llegar al camino de Venezuela"

"Podrán culpar a España de lo que quieran, pero la situación es la que es", indicó en una entrevista con Telecinco la presidenta regional, a cuyo juicio México tiene "muchísimos problemas de seguridad", con "centenares de miles de desaparecidos", a lo que suma un "gran problema con el narcotráfico, que llega hasta el último comercio del último pueblo".

La presidenta madrileña intervino desde México, donde está de viaje institucional desde el domingo y hasta el 12 de mayo y en el que ha protagonizado numerosas polémicas por encabezar un homenaje a Hernán Cortés, defender la pureza del mestizaje y lanzar críticas contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido de Sheinbaum.

Díaz Ayuso dijo que no entiende por qué a Sheinbaum y su partido "les duele profundamente" la "excepcional" relación entre España y México y que "les entre urticaria" cuando ella "apela al mestizaje" entre dos países "que se han querido siempre".

Asimismo, les acusó de "reinventar la historia" e instalar el "nacionalismo" y el "odio" entre la población mexicana, todo ello para tenerla "tensa" y evitar afrontar sus problemas.

"Yo no logro entender a veces cómo, a pesar de esto y de la situación que está atravesando este país, ni siquiera podamos hablar de alianzas hacia futuro", apostilló.

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También defendió que hacer un homenaje a Hernán Cortés era algo "bueno y necesario". "Recibimos críticas por recibirlas", agregó.

Por último, defendió que su viaje a México "está funcionando muy bien" y que servirá para atraer turistas, estudiantes e inversores a la Comunidad de Madrid.

La gira de la presidenta madrileña, que contempla una parada en la Riviera Maya (sur) por la próxima celebración de los Premios Platino el fin de semana, concluirá en Monterrey (norte de México).