Desarticulada en Polonia una red que facilitó la entrada ilegal de casi 11.500 migrantes

Según los datos facilitados hoy por la investigación, liderada por la Fiscalía de Distrito de Łódź, los sospechosos —una mujer polaca, una ucraniana y un hombre bielorruso— utilizaron 130 empresas "fantasma" registradas por toda Polonia que no realizaban actividad comercial alguna, pero emitían declaraciones falsas de empleo para ciudadanos extranjeros, principalmente bielorrusos y de otros países de Europa del Este.

El fraude fue detectado cuando los fiscales notaron que empresas sin facturación declaraban tener empleados a cientos de personas.

Según declaró a la agencia Pap Paweł Jasiak, portavoz de la fiscalía, el grupo captaba a ciudadanos ucranianos para que registraran las empresas para los que previamente conseguían perfiles de confianza (unos certificados que en Polonia permiten abrir cuentas bancarias y acceder a servicios de la administración).

Tras legalizar su entrada y permanencia en Polonia, la mayoría de los migrantes abandonaban el país y transferían las cuentas y documentos a los organizadores para que los pudiesen utilizar de nuevo.

Cada declaración falsa tenía un coste de unos 50 euros.

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Los detenidos han sido acusados de organizar cruces fronterizos ilegales y obtener certificaciones falsas, delitos que conllevan una pena de hasta 8 años de prisión.

El tribunal ha dictado prisión preventiva mientras se analizan las pruebas incautadas y se registran los domicilios y ordenadores de los acusados.

Desde 2021, la frontera entre Polonia y Bielorrusia es escenario de una crisis migratoria que, según Varsovia, está provocada y organizada por el Gobierno de Bielorrusia para desestabilizar al bloque europeo al introducir de manera masiva a migrantes tanto bielorrusos como de países asiáticos y africanos.

Según la Guardia Fronteriza polaca, se han registrado más de 150.000 intentos de cruce desde el inicio de esta crisis, y aunque en los últimos meses ha disminuido el número de infiltraciones, la frontera se mantiene como una zona de tensión política.